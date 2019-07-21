إيران: العلاقات مع حماس هامة وتنمو

وصف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران "كمال خرازي" العلاقات بين بلاده وحركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها مهمة وآخذة في التنامي.

جاء هذا في تصريح لخرازي، الأحد، على هامش لقائه مع مساعد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس "صالح العاروري" والوفد المرافق له الذي يزور إيران، حسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

التفاصيل:

خرازي قال إنه تم في هذا اللقاء مناقشة القضايا والمشاكل في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف خرازي "الأمريكيون كشفوا عن أوراقهم اليوم وباتوا نفذون سياساتهم المساندة للكيان الصهيوني دون أي غطاء، وذلك خلافا لما كانوا عليه سابقا".

العاروري قال إن إيران أظهرت مواقفها في حماية الشعب الفلسطيني على الصعيد الاقليمي والأوساط الدولية أيضا.

حركة حماس قالت في بيان، الأحد، أن العاروري وخزازي بحثا في تطورات القضية الفلسطينية وصفقة القرن وتداعياتها، وما يرتبط كذلك بالمنطقة الإقليمية والدولية.

البيان أكد على رفض العدوان الأمريكي في المنطقة، لا سيما الحصار على الجمهورية الإيرانية ومحاولات التحرش العسكري بها.

يضم وفد حماس بجانب العاروري كلا من موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وإسماعيل رضوان، وخالد القدومي، ومن المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام.

الزيارة "الأهم"

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية كان قد صرح، السبت، أن حماس تتطلع لتحقيق نتائج مهمة من وراء زيارة وفدها إلى طهران.

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية

مصدر في حركة حماس قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، أن وفد حماس سيبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيرانية خاصة على صعيد دعمها السياسي والمالي للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بحسب المصدر، فإن حماس تعتبر الزيارة "الأهم" منذ تراجع العلاقات مع إيران على أثر اختلاف الموقف من الثورة السورية عام 2011 وخروج قيادات حماس من دمشق.

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