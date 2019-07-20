رشيدة طليب وإلهان عمر تزوران الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر إن إسرائيل ستسمح للنائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر بدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بيان ديرمر:

احتراماً للكونغرس الأمريكي والتحالف الكبير بين إسرائيل وأمريكا، فإننا لن نمنع أي عضو في الكونغرس من دخول إسرائيل.

تصريح ديرمر جاء بموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

القرار الإسرائيلي جاء بعد أيام من المداولات منذ أن أعلنت النائبتان عن عزمهما القيام بالزيارة.

لماذا التأخر؟

تأخر الموافقة على دخول النائبتين كان بسبب قانون إسرائيلي يمنع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل إذا كانوا يدعمون حركة "بي دي إس".

"بي دي إس" حركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها بسبب انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

يعرف عن النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب دعمهما لحركة "بي دي إس".

في حال منعت إسرائيل النائبتين من دخولها فإن هذا كان سيمثل سابقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

هجوم عنصري