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سياسة

رشيدة طليب وإلهان عمر تزوران الأراضي الفلسطينية المحتلة

النائبتان المسلمتان بالكونغرس رشيدة طليب (يمين) وإلهان عمر (يسار)
النائبتان المسلمتان بالكونغرس رشيدة طليب (يمين) وإلهان عمر (يسار)
20/7/2019

قال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر إن إسرائيل ستسمح للنائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر بدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

بيان ديرمر:
  • احتراماً للكونغرس الأمريكي والتحالف الكبير بين إسرائيل وأمريكا، فإننا لن نمنع أي عضو في الكونغرس من دخول إسرائيل.
  • تصريح ديرمر جاء بموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
  • القرار الإسرائيلي جاء بعد أيام من المداولات منذ أن أعلنت النائبتان عن عزمهما القيام بالزيارة.
لماذا التأخر؟
  • تأخر الموافقة على دخول النائبتين كان بسبب قانون إسرائيلي يمنع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل إذا كانوا يدعمون حركة "بي دي إس".
  • "بي دي إس" حركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها بسبب انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.
  • يعرف عن النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب دعمهما لحركة "بي دي إس".
  • في حال منعت إسرائيل النائبتين من دخولها فإن هذا كان سيمثل سابقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
هجوم عنصري 
  • قرار سفر النائبتين يأتي بعد أيام من تعرضهما مع نائبتين أخريين لانتقادات وتصريحات عنصرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • دعا ترمب في تصريحاته النائبات إلى "العودة إلى بلادهن" ما أثار انتقادات واسعة ضده، كما أدان مجلس النواب الأمريكي هذه التصريحات. 
  • اتهم ترمب أيضا النائبتين بمعاداة السامية ومعاداة إسرائيل.
المصدر : أكسيوس
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