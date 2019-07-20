ديفيد إغناتيوس: على ابن سلمان تحمل مسؤولية اغتيال خاشقجي

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي للكاتب ديفيد إغناتيوس يسلط فيه الضوء على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية من جهة، وعلاقة ولي العهد السعودي مع صناع القرار في واشنطن.

قدم إغناتيوس في المقال ما يتعين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فعله "لضبط علاقته" مع الولايات المتحدة.

ماذا يجب على ولي العهد فعله؟

حان الوقت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يفعل شيئًا مهمًا في مقابل الدعم الأمريكي.

يجب على ولي العهد الرد على النقد العميق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لنظامه في الكونغرس.

يجب عليه أن يتحمل مسؤولية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

عليه أيضاً الإشارة إلى استعداده للتوصل لتسوية سياسية للحرب المدمرة في اليمن.

العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية