حزب الله العراقي: بصمات إسرائيلية أمريكية في عملية "صلاح الدين"

قالت كتائب حزب الله في العراق، إن هناك بصمات إسرائيلية أمريكية، بعملية استهداف معسكر الحشد الشعبي، في محافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر في الجيش والفصائل المسلحة العراقية إن طائرة مسيرة ألقت متفجرات على قاعدة للحشد الشعبي فجر الجمعة ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل.

أبرز تصريحات جعفر الحسيني، المتحدث العسكري لكتائب حزب الله للجزيرة مباشر:

قتل شخص واحد، وجرح آخرون بالعملية التي استهدفت معسكر اللواء 16 في الحشد الشعبي، بين منطقتي الدوز وآمرلي، بصلاح الدين.

هناك بصمات إسرائيلية أمريكية في الاستهداف، باعتبار المعسكر يسهم بتطوير الحشد الشعبي.

بالتأكيد هنالك سلاح وصواريخ في المعسكر، تستفيد منها القوة الموجودة بالمعسكر.

السلاح الموجود لأن تحدي داعش (تنظيم الدولة) لا يزال قائما في المنطقة، بالتالي وجود صواريخ وأسلحة في المعسكر شيء طبيعي.

أقر بـ "وجود مستشارين" في المعسكر، رداً على سؤال حول إمكانية إصابة لبنانيين وإيرانيين بالضربة، يعملون بصفة مستشارين، لكنه أشار الى انه "لا يمتلك معلومات بذا الخصوص".

المستشارون موجودون في المعسكر، وهم يتواجدون بعلم القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي.

هجوم صلاح الدين

رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثليين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي.

تهدف اللجنة المذكورة إلى بيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض لضربة من طائرة مسيرة مجهولة.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" صلتها الحادثة، وقالت انها "لا تمتلك معلومات عنها".

الكولونيل مايك أنروز، نائب مدير العمليات الإعلامية في وزارة الدفاع الأميركية، قال إن "القيادة الوسطى الأميركية في المنطقة تتقصى المعلومات بالتنسيق مع حكومة بغداد".

التوتر بين أمريكا وإيران

الهجوم الذي استهدف معسكر الحشد الشعبي، جاء بعد يوم واحد من إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، ومحافظان سابقان، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

وتعرضت عدة قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية لهجمات بالصواريخ قبل بضعة أسابيع لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها ولم يصب فيها أحد.

تضغط واشنطن على حكومة العراق لكبح جماح الفصائل الشيعية المدعومة من إيران والتي تقول إنها تمثل خطرا على المصالح الأمريكية في العراق.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في بغداد ـ أرشيف

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