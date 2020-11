السودان: الوسيط الأفريقي يشارك في المحادثات مع الفصائل المسلحة

يشارك الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، محمد ولد لبات، الذي وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في اللقاءات التي تنظمها قوى الحرية التغيير مع الحركات المسلحة هناك.

قضايا السلام والحرب وأوضاع النازحين:

محادثات أديس أبابا

الحركات المسلحة في السودان:

تيبور ناغ: المفاوضات القادمة حاسمة

Now is the time for the hard work to ensure that a transitional government can be truly civilian-led and that those leaders have a sound foundation to address Sudan’s economic, security and political challenges. (2/2)

— Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) July 19, 2019