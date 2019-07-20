السودان: الوسيط الأفريقي يشارك في المحادثات مع الفصائل المسلحة

يشارك الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، محمد ولد لبات، الذي وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في اللقاءات التي تنظمها قوى الحرية التغيير مع الحركات المسلحة هناك.

قضايا السلام والحرب وأوضاع النازحين:

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير قوله، أن لبات يشارك في الجلسات التي تجريها قوى التغيير مع الفصائل المسلحة التي أعلنت تحفظها على الإعلان السياسي الذي وقعته الأخيرة مع المجلس العسكري الأربعاء الماضي.

المصدر: تمت مناقشة بعض بنود الإعلان ووجهة نظر الفصائل المسلحة عليه، إلى جانب بعض النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري ووضع المسلحين داخل هياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية المقبلة.

المصدر: المناقشات التي شارك فيها رئيس تحالف نداء السودان في الداخل عمر الدقير، الذي وصل إلى أديس أبابا الجمعة، بحثت قضايا السلام والحرب وأوضاع النازحين.

محادثات أديس أبابا

يوم الخميس أعلن تحالف نداء السودان، أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير، إيفاده رئيس التحالف الصادق المهدي، وعمر الدقير، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة.

وقال المتحدث باسم (نداء السودان) بالداخل خالد بحر، إنه تقرر إيفاد المهدي وعمر الدقير، إلى أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة حول التوقيع الأخير على الإعلان السياسي، غير أن الصادق المهدي لم يصل إلى العاصمة أديس أبابا حتى مساء الجمعة.

طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري التي كان مزمع عقدها مساء الجمعة في الخرطوم إلى وقت لاحق وذلك للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية.

اثنين من زعماء الحركات المسلحة-مالك عقار ( يمين) عبد العزيز الحلو (وسط)

الحركات المسلحة في السودان:

أعلنت (الجبهة الثورية) التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره لم يعالج قضايا الثورة وتجاهل الأطراف والقضايا المهمة.

الجبهة الثورية، قالت في بيان، إنها ليست طرفا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن.

تضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة متحالفة مع نداء السودان، أحد مكونات قوى التغيير.

البيان حمل، توقيع رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب) ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/جنوب شرق).

تضم الجبهة أيضا حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.

منذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

وقع المجلس العسكري وقوى التغيير الأربعاء، اتفاق الإعلان السياسي الذي نصّ في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

تيبور ناغ: المفاوضات القادمة حاسمة

من جانبه قال تيبور ناغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، إن المفاوضات القادمة بين الطرفين في السودان بشأن تقسيم المسؤوليات بين رئيس الوزراء والمجلس السيادي حاسمة لاستمرار تقدم السودان.

تيبور ناغ الذي زار السودان في وقت سابق وعقد لقاءات مع المجلس العسكري وقوى التغيير كتب في تغريدة" لقد حان الوقت للعمل الجاد لضمان أن تكون الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية حقيقية وأن يكون لهؤلاء القادة أساس سليم للتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية في السودان".

واختارت الولايات المتحدة- الأربعاء 12 يونيو-الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هناك بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

بوث الذي يملك خبرة موسعة في أفريقيا، عمل مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وكان سفيرا في دول أفريقية عدة (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديموقراطية والجمهورية.