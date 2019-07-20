السعودية تطلق سراح ناقلة نفط إيرانية أوقفتها 3 أشهر

أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية أن المملكة العربية السعودية أفرجت عن ناقلة نفط إيرانية، جرى توقيفها مع أفراد طاقمها المكون من 26 بحارا في ميناء جدة، لمدة نحو 3 أشهر.
التفاصيل
- أشارت الوكالة في خبرها، السبت، أن السلطات السعودية أوقفت ناقلة النفط الإيرانية "Happyness 1" بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي، عقب رسوها في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر.
- الوكالة أضافت أن السلطات السعودية أطلقت سراح الناقلة التي تعود ملكيتها لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وأفراد طاقمها الـ 26، وتم قطرها اليوم بسفينتي تصليح إيرانيتين وهي في طريقها للمياه الإقليمية الإيرانية.
- الوكالة أشارت إلى أن الناقلة كانت تبحر في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، قبل أن تتعرض محركاتها لتسرب مياه، ما أدى إلى رسوها وأفراد طاقمها في ميناء جدة السعودي.
- وفق الوكالة، رفضت السعودية إطلاق سراح الناقلة، وقالت إن "بقاءها في ميناء جدة يكلف طهران 200 ألف دولار يوميًا"، لكن طهران رفضت دفع هذا المبلغ.
خلفيات
- وكالة الأنباء السعودية قالت في 30 أبريل/نيسان الماضي أن الرياض تلقت طلبا رسميا للمساعدة من طهران عبر بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
- اعتبر مسؤولون إيرانيون أن عدم إخلاء سبيل الناقلة يعود لرغبة السعوديين باستغلال الوضع، واحتجاز السفينة كرهينة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.
- إطلاق سراح الناقلة، التي احتجزتها السعودية لمدة نحو 3 أشهر، يتزامن مع احتجاز الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، ناقلة نفط بريطانية.
- أعلنت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا قبل أسبوعين احتجازها ناقلة النفط "غريس 1" المحملة بالنفط الإيراني بمشاركة أفراد من البحرية البريطانية، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، وذلك في خرق لعقوبات الاتحاد الأوربي على نظام دمشق.