الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة لأسباب أمنية

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من السبت، "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

التفاصيل

الخطوط البريطانية: نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم.

الخطوط البريطانية: علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.

أضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة.

عندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة، قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

قالت ثلاثة مصادر أمنية في مطار القاهرة لوكالة "رويترز" إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام بريطانية، منها قناة "سكاي نيوز" أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.

وأوضحت القناة أنه تم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بأن رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها"، دون مزيد من التفاصيل.

تعليق الرحلات.. شأن داخلي