إيران تفرج عن ناقلة نفط جزائرية احتجزت بمضيق هرمز

أفرجت السلطات الإيرانية، السبت، عن ناقلة نفط جزائرية بمضيق هرمز بعد احتجازها ليلة الجمعة لبضع ساعات.
جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر من شركة "أس.بي.سي" فرع سوناطراك الحكومية الجزائرية المالكة للناقلة النفطية.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت "سوناطراك"، اعتراض إيران إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، نحو ميناء سعودي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن مصدر بالشركة تأكيده أن قوات خفر السواحل الإيراني أجبرت الناقلة النفطية "مصدر" أثناء عبورها هرمز مساء الجمعة، على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية.
وأضاف أن "الناقلة تبلغ طاقتها 2 مليون برميل وتتبع شركة سوناطراك".
وأوضح المصدر أن "السفينة كانت متجهة إلى (مصفاة) تنورة لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".
وذكر أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.