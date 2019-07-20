إيران: الناقلة البريطانية اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها

مدير العام الموانئ والملاحة البحرية في المحافظة مراد عفيفي بور، أكد أن الناقلة المملوكة من السويد "ستينا إيمبيرو اصطدمت بسفينة صيد" مضيفا لوكالة أنباء فارس أن "عدد أفراد طاقم هذه الناقلة هو 23 شخصا وجميعهم على متنها".