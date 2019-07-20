إيران: الناقلة البريطانية اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها
20/7/2019
قالت السلطات الإيرانية السبت إن ناقلة النفط التي ترفع راية بريطانيا وصادرتها إيران ترسو قبالة مرفأ بندر عباس مع كل طاقمها على متنها، بعد اصطدامها بقارب صيد.
أفراد الطاقم في بندر عباس:
إيران قالت إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة وعددهم 23 موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء التحقيق.
مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران، قال "اصطدمت بقارب صيد إيراني… عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة البريطانية".
مدير العام الموانئ والملاحة البحرية في المحافظة مراد عفيفي بور، أكد أن الناقلة المملوكة من السويد "ستينا إيمبيرو اصطدمت بسفينة صيد" مضيفا لوكالة أنباء فارس أن "عدد أفراد طاقم هذه الناقلة هو 23 شخصا وجميعهم على متنها".
مسؤول الموانئ الإيراني أوضح أن "الناقلة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني وسيبقى جميع أفراد الطاقم وعددهم 23 على متنها لحين انتهاء التحقيق".
من جانبها أعلنت شركة "نوربولك" البريطانية للشحن البحري ليل الجمعة أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن سفينتها، ناقلة النفط "مصدر" بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.
الشركة، أوضحت في بيان أن "الاتصالات استعيدت مع السفينة، وقد أكد قائد السفينة أن الحراس المسلحين غادروها وأن السفينة حرة بمواصلة رحلتها، جميع أفراد الطاقم في أمان وبخير".
كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد قال في وقت سابق إن السلطات الإيرانية احتجزت سفينتين في الخليج، الذي شهدت العديد من التوترات في الأسابيع الأخيرة.
ارتفعت حدة التوترات بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق بسبب "انتهاكها" للعقوبات المفروضة على سورية وذلك في الرابع من يوليو/ تموز الجاري.
التوتر في الخليج:
تشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبرا لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، توترا منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.
كانت قوات البحرية البريطانية وشرطة جبل طارق، المنطقة البريطانية الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت سفينة نفط إيرانية عملاقة (غرايس 1) تحمل 2.1 مليون برميل نفط، في 4 يوليو/ تموز اثناء عبورها مياه المنطقة.
إيران ردت على ذلك بغضب كبير ووصفت احتجاز السفينة بـ"القرصنة" وحذرت من أنها سترد على هذا العمل وفي القوت المناسب.
يأتي الإعلان عن احتجاز السفينة البريطانية بعد ساعات من تمديد المحكمة العليا في جبل طارق فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غرايس 1″ لثلاثين يوما، والتي احتجزتها سلطات المقاطعة البريطانية ل"انتهاك عقوبات أمريكية وأوربية" بسبب كانت متجهة إلى سوريا.