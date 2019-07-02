هولندا تحشد لإحالة ملف إبادة مسلمي الروهينغيا للجنائية الدولية

طلب البرلمان الهولندي من حكومة البلاد البحث عن دول تشاطرها في دعم إحالة ملف "إبادة الروهينغيا المسلمين " إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة قالت إن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة، ولأن بنغلاديش عضو في المحكمة، حسب البيان ذاته.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا المسلمين في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".