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سياسة

هولندا تحشد لإحالة ملف إبادة مسلمي الروهينغيا للجنائية الدولية

مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
2/7/2019

طلب البرلمان الهولندي من حكومة البلاد البحث عن دول تشاطرها في دعم إحالة ملف "إبادة الروهينغيا المسلمين " إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التفاصيل:
  • قال سفين كوبماس، عضو مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي)، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في وقت متأخر أمس الإثنين: "الروهينغيا في ميانمار: البرلمان الهولندي يطلب من الحكومة إيجاد دول تشاطرها الرأي في دعم قضية إبادة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
  • في 26 يونيو/حزيران الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها اتخذت خطوة جديدة باتجاه فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق مسلمي الروهينغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.
  • أضافت المدعية، في بيان لها، أنها ستقدم طلبا للحصول على تصريح لفتح تحقيق في القضية، علماً أنه تم فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر/أيلول 2018.

ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة قالت إن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة، ولأن بنغلاديش عضو في المحكمة، حسب البيان ذاته.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا المسلمين في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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