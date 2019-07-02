هجمات للحوثيين بطائرات مسيرة على مطار أبها جنوبي السعودية

شن الحوثيون هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بحسب وسائل إعلام سعودية، في المواقف الخارجية للمطار.

طائرات مسيرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها

أعلن المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي أن قواته نفذت عمليات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.

المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع قال إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي" مشير إلى أن الهجوم أدى إلى توقف الملاحة في المطار وإصابته بالشلل.

يعتبر ذلك ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، إذ سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.

أكد التحالف السعودي الإماراتي هذا الاستهداف، وذكرت وسائل إعلام سعودية أن تسعة أشخاص جرحوا بالمواقف الخارجية للمطار، ثمانية منهم سعوديون وآخر هندي، وذلك في هجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر ،الثلاثاء.

سبق أن أعلن التحالف عن استهدافين الحوثيين لمطار أبها خلال نحو شهر، الأول في 12 يونيو/حزيران الجاري، عبر مقذوف أطلقته جماعة الحوثي في حين، تبنت جماعة الحوثي الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ كروز.

الاستهداف الثاني كان في 23 من الشهر نفسه، إذ أقر التحالف باستهداف المطار مجددا من قبل جماعة الحوثي، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 21 آخرين.

بخلاف إعلاني التحالف، أعلن الحوثيون في 26 يونيو/ حزيران، استهداف مطاري أبها وجيزان السعوديين جنوبي المملكة، ولم يؤكده التحالف.

https://twitter.com/almasirah/status/1145829323447947265?ref_src=twsrc%5Etfw

1200 مدني سقطوا بين قتيل وجريح في اليمن:

قالت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، إن أكثر من 1200 مدني سقطوا بين قتيل وجريح في اليمن العام الماضي في غارات عشوائية للتحالف السعودي الاماراتي.

في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إن التحالف شنّ العام الماضي أكثر من 200 غارة عشوائية، كانت آخرها غارة على منزل بمنطقة ورزان بتعز، أدت لسقوط 13 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال، في مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز.

دعت المنظمة التحالف إلى إيقاف هجماته فورا على المدن ذات الكثافة السكانية، التي لا تشكل أي خطورة أو أهمية عسكرية.

قالت المنظمة إن التحالف السعودي الإمارتي يمارس عمدا قتل المدنيين، بإصراره على تكرار هذه الضربات بصورة دورية وشبه ممنهجة.

أشارت إلى أن التحالف لا يجري تحقيقات موثوقة شفافة فحسب، بل تسعى تحقيقات ما يسمى لجنة تقييم الحوادث، إلى تجنيب التحالف، وقياداته العسكرية، المسؤولية القانونية الدولية.

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