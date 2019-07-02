سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية العمانية إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل.

التفاصيل:

علق مصدر مطلع في وزارة الخارجية بان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من الصحة.

— وزارة الخارجية (@MofaOman) July 2, 2019