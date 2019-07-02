روسيا وفرنسا والصين تدعو إيران إلى احترام الاتفاق النووي

دعت روسيا، الثلاثاء، إيران إلى "احترام الأحكام الأساسية" من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأمريكية، كما حثت فرنسا طهران على العدول عن انتهاك الاتفاق، في حين أعربت الصين عن أسفها.

جاءت ردود الأفعال تلك غداة إعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب الحد المنصوص عليه في الاتفاق.

الموقف الروسي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال "ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق" الموقع في فيينا عام 2015.

لافروف دعا أيضاً الأوربيين إلى "الوفاء بوعودهم والتزاماتهم والقيام بكل شيء كي تكون الآلية التي أنشأوها (للسماح للشركات الأوربية بمواصلة التعامل مع إيران رغم العقوبات) عملانية فعلاً".

لافروف اعتبر أن "من دون ذلك، سيكون من الصعب جداً إجراء حوار بنّاء ومنتج بشأن إنقاذ الاتفاق".

روسيا أعربت، الإثنين، عن "أسفها" لتجاوز مخزون طهران من اليورانيوم المنخفض التخصيب حد الـ300 كلغ ودعت إلى "عدم المبالغة في تصوير الوضع".

كما نددت روسيا بـ"الضغوط الأمريكية غير المسبوقة" التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران منذ قرار ترمب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

موقف فرنسا والصين

حثت فرنسا إيران، الثلاثاء، على العدول سريعا عن أول تحرك كبير لها ينتهك الاتفاق النووي.

الصين، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في عام2015، قالت أيضا إنها تأسف لهذا التحرك من جانب إيران لكنها حثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس وقالت إن سياسة تصعيد الضغط التي تمارسها واشنطن مع إيران هي "السبب الجذري للتوترات الراهنة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار في بيان، الثلاثاء، إلى "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015" وطلب من إيران "العدول عن هذه الزيادة دون تأخير وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".

البيان أضاف أن ماكرون سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

"إنهم يلعبون بالنار"

ردا على سؤال للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال "ليس لدي رسالة لإيران، إنهم يعلمون ما يفعلون ويعلمون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار لذلك ليس لدي أي رسالة لإيران على الإطلاق".

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اتهم ترمب بالتنمر على طهران بهذا التصريح وقال إن هذه اللهجة تجعل إيران أكثر قوة.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في تغريدة على موقع تويتر "حقا؟" وذلك ردا على بيان للمتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام قالت فيه "ليس ثمة شكوك كثيرة أن إيران تنتهك بنود الاتفاق النووي حتى من قبل وجوده".

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