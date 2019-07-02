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سياسة|الولايات المتحدة

دعوات بالكونغرس للتحقيق في نقل الإمارات أسلحة أمريكية لحفتر

تحقيقات في أمريكا بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
تحقيقات في أمريكا بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
2/7/2019

طالب بوب مينينديز، كبير الديموقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالتحقيق في تقارير بشأن نقل الإمارات صواريخ أمريكية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

التفاصيل:
  • جاء في رسالة من السيناتور مينينديز إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن الإمارات نقلت صواريخ جافيلين الأمريكية لقوات حفتر.
  • السيناتور مينينديز قال في رسالته إن وزارة الخارجية قد تكون ملزمة بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات إذا ثبتت صحة الادعاءات التي وردت في تقرير نيويورك تايمز.
  • الخارجية الأمريكية قالت قبل أيام إنها تتعامل بجدية مع موضوع سوء استعمال الأسلحة الأمريكية، وتأخذ بجدية فائقة كل التقارير عن سوء استعمال أسلحة أمريكية الصنع في ليبيا.
  • صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
  • الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الوزارتين قولها إن التحقيقات تبحث أيضا ما إذا كان حصول قوات حفتر على أربعة صواريخ أمريكية متطورة مضادة للدبابات، ينتهك القوانين الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى أطراف الصراع في ليبيا.
  • قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عرضت لوسائل الإعلام نماذج من الأسلحة التي تمكنت من السيطرة عليها خلال الاستيلاء على مدينة غريان من قوات حفتر الذي يشن هجوما على طرابلس.
  • نيويورك تايمز قالت إن العلامات المكتوبة على حاويات شحن الصواريخ تشير إلى أنها بيعت في الأصل إلى دولة الإمارات عام 2008، وأنها من صنع "رايثون" و "لوكهيد مارتن" الأمريكيتين.
  • الصحيفة قالت إن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية وسفير الإمارات إلى واشنطن يوسف العتيبة رفضا التعليق على التقرير.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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