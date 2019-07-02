دعوات بالكونغرس للتحقيق في نقل الإمارات أسلحة أمريكية لحفتر

طالب بوب مينينديز، كبير الديموقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالتحقيق في تقارير بشأن نقل الإمارات صواريخ أمريكية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

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