الوساطة المشتركة: "المجلس السيادي" نقطة الخلاف الوحيدة بالسودان

حث الوسيط الإثيوبي للسودان، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وجماعات المعارضة على إجراء محادثات مباشرة يوم الأربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي.

التفاصيل:

الوسيط الإثيوبي محمود درير قال إن المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض اتفقا على مقترحات قدمها وسطاء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

لكن درير قال للصحفيين في الخرطوم، الثلاثاء، إن الجانبين ما زالا مختلفين حول هيكل مجلس سيادي توكل إليه مهمة قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية. وحث درير الجانبين على الدخول في محادثات مباشرة للتوصل إلى اتفاق.

درير أضاف أنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع ولكن لن يتم الكشف عنهما لأسباب أمنية. وقال إن كل جانب تلقى بالفعل الدعوة لحضور الاجتماع.

مبعوث الاتحاد الأفريقي

محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، قال في مؤتمر صحفي "الطرفان قاب قوسين أو أدنى للوصول لاتفاق وتبقى نقطة واحدة محل اختلاف.. وندعو الطرفين للوصول إلى موقف متوسط حول هذه النقطة المتبقية".

وسطاء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي حثا الجانبين على تجنب التصعيد للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.

ولد لبات أضاف "كما ندعو المجتمع الدولي أن يضم جهوده لدعم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ولا مجال لتخييب ظن الشعب السوداني في تحقيق أهدافه وآماله وتطلعاته".

ولد لبات تابع قائلا "الاتحاد الإفريقي سيعقد لقاء قمة في ميامي عاصمة النيجر في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، وسيبحث على هامشه مهلة الاتحاد الإفريقي".

دور مصري

مصر قالت، الثلاثاء، إن سفيرها لدى الخرطوم اجتمع مع قيادي في تحالف المعارضة يوم الاثنين. وتعتبر مصر، التي يُنظر إليها على أنها داعمة للمجلس العسكري في السودان، أن أمن واستقرار السودان مهم لاستقرارها.

وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان "أكد السفير حسام عيسى خلال المقابلة وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية".

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