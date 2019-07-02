الاتفاق النووي.. إيران تقلص التزامها وترمب يحذر: يلعبون بالنار

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي رغم تجاوز مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وقال ظريف إن طهران ستخفض مخزونها إلى الحد المسموح به بمجرد إنجاز الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق لالتزاماتها.

ووصف متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخطوة الإيرانية بأنها "مقلقة للغاية"، مؤكدا أن لندن تبحث على نحو عاجل مع شركائها في الاتفاق الخطوات التالية.

تأكيدات ظريف جاءت بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من أنها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

ترمب قال، أمس الإثنين، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة لإيران "إنهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".

استنكار الإدارة الأمريكية للخطوة الإيرانية:

يأتي تحذير ترمب بعدما أعربت الإدارة الأمريكية، أمس الإثنين، عن استنكارها الشديد لقيام إيران بتخطي سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

جاء هذا الاستنكار في بيانين منفصلين صدرا عن البيت الأبيض، وكذلك وزير الخارجية، مايك بومبيو، لتأكيد رفض الإدارة الأمريكية لمثل هذه الخطوة، واستنكارها.

مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، أصدر بيانًا أكد فيها أن تخطي إيران لسقف مخزون اليورانيوم "خطأ كبير"، مشيرًا إلى أن طهران "قد انتهكت شروط الاتفاق النووي قبل أن يتم التوصل إليه".

أضاف البيان "نحتاج إلى العودة لمعايير حظر انتشار الأسلحة النووية غير المخصبة بالنسبة لإيران. فالولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا لطهران بامتلاك أسلحة نووية".

شدد البيان على ضرورة استمرار حملة "الضغط القصوى" ضد إيران، مضيفًا "يتعين على النظام الإيراني الابتعاد عن آماله النووية".

أضاف "كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".

تابع البيان "علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي التي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)".

أكد البيت الأبيض في بيانه استعداده لمواصلة حملته المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران "طالما أن قادتها لا يغيرون طريقة عملهم".

شدد البيان على أنه "يجب على النظام (الإيراني) أن يضع حدا لطموحاته النووية وسلوكه الضار".

بيان الخارجية الأمريكية:

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيانًا، طالب فيه إيران بعدم تجاوز سقف مخزون اليورانيوم المخصب.

أضاف بومبيو في بيان مكتوب أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب ألا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم عند أي مستوى كان.

دعا المجتمع الدولي إلى إعادة تفعيل المعايير الخاصة بإيران ضمن اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي.

ذكر بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتفاوض على اتفاق جديد وشامل مع إيران في سبيل إنهاء تهديدها للأمن والسلم العالميين، على حد قوله.

ذكر بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتفاوض على اتفاق جديد وشامل مع إيران في سبيل إنهاء تهديدها للأمن والسلم العالميين، على حد قوله.

اعتبر بومبيو إيران "الراعي الإقليمي للإرهاب"، مضيفًا "يجب ألا يعطي الاتفاق النووي إيران أي حق في تخصيب اليوارنيوم بأي شكل".

في بيانه أشار بومبيو إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي عام 2006 (وأجبر بها طهران على تعليق تخصيبها لليورانيوم)، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ما زالت سارية بخصوص تحصيب اليورانيوم.

أوضح أن إيران بامتلاكها الأسلحة النووية ستصبح أكبر تهديد بالنسبة للمنطقة والعالم، على حد قوله.

تابع قائلا "الولايات المتحدة مستعدة لعقد مباحثات مع هذه الدولة (إيران) من أجل التوصل لاتفاق جديد وشامل لحل هذا التهديد الذي تشكله للسلام والأمن الدوليين".

ذكر بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتفاوض على اتفاق جديد وشامل مع إيران في سبيل إنهاء تهديدها للأمن والسلم العالميين، على حد قوله.

شدد على أن استمرار طهران في رفض الدبلوماسية، ومواصلة تطوير برنامجها النووي سيؤديان إلى زيادة عزلتها الدبلوماسية والضغط الاقتصادي عليها.

الانسحاب من الاتفاق خطأ فادح:

قال زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب منينديز إن من الخطأ الفادح الانسحاب من الاتفاق النووي دون وجود خطة تضمن عدم استخدام إيران لبرنامجها النووي مرة أخرى.

أضاف في سلسلة "تغريدات" على "تويتر" أن سياسة الضغط الأقصى على إيران يجب أن تترجم إلى أقصى جهد دبلوماسي لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إيران على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام قلق من التقارير بشأن تجاوز إيران حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب منينديز (غيتي)

ما القصة؟

قالت إيران أمس الإثنين إنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب المحدد بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أول إعلان من جانبها عن إخلالها بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق.

أكدت طهران أنها تتحرك "في إطار الاتفاق" الذي تتيح مادتان فيه لأي طرف أن يكون بحل من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها.

ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق من ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طنا، ومخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب 300 كيلوغرام.

هددت طهران أيضا بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3.67%)، بدءا من 7 يوليو/تموز الجاري، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

إيران تخطت السقف:

أمس الإثنين، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنّ مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كغم.

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، منتصف يونيو/حزيران الماضي، إنّ بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.