الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أمريكية عثر عليها في ليبيا

نفت الإمارات ملكيتها لأسلحة عثر عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات وحظر السلاح.

التفاصيل:

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلت عن بيان لإدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على صفحتها على تويتر إن الإمارات "تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا، وتؤكد التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح".

البيان: الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

البيان: الإمارات تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

تحقيق:

في وقت سابق اليوم، طالب بوب مينينديز، كبير الديموقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالتحقيق في تقارير بشأن نقل الإمارات صواريخ أمريكية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في رسالة من السناتور مينينديز إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن الإمارات نقلت صواريخ جافيلين الأمريكية لقوات حفتر.

السناتور مينينديز قال في رسالته إن وزارة الخارجية قد تكون ملزمة بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات إذا ثبتت صحة الادعاءات التي وردت في تقرير نيويورك تايمز.

الخارجية الأمريكية قالت قبل أيام إنها تتعامل بجدية مع موضوع سوء استعمال الأسلحة الأمريكية، وتأخذ بجدية فائقة كل التقارير عن سوء استعمال أسلحة أمريكية الصنع في ليبيا.

صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الوزارتين إن التحقيقات تبحث أيضا ما إذا كان حصول قوات حفتر على أربعة صواريخ أمريكية متطورة مضادة للدبابات، ينتهك القوانين الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى أطراف الصراع في ليبيا.

قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عرضت لوسائل الإعلام نماذج من الأسلحة التي تمكنت من السيطرة عليها خلال الاستيلاء على مدينة غريان من قوات حفتر الذي يشن هجوما على طرابلس.

نيويورك تايمز قالت إن العلامات المكتوبة على حاويات الصواريخ تشير إلى أنها بيعت في الأصل إلى دولة الإمارات عام 2008، وأنها من صنع "رايثون" و "لوكهيد مارتن" الأمريكيتين.

الصحيفة قالت إن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية وسفير الإمارات إلى واشنطن يوسف العتيبة رفضا التعليق على هذا الأمر.

القرار 1970

صدر القرار في فبراير/ شباط 2011 استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتضمن حظرا على سفر عدد من قيادات نظام القذافي، من بينهم القذافي نفسه وأبنائه، وتجميد أموالهم.

كما أحال القرار الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.

قرار مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على توفير وتوريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل مباشر أو غير مباشر أو صيانتها، ومنع توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية فيما يتصل بالأنشطة العسكرية.

القرار 1973