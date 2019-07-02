إسرائيل: نستعد لتدخل عسكري حال التصعيد بين أمريكا وإيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

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كاتس: إيران قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.

كاتس: يجب الأخذ في الاعتبار أن الحسابات الخاطئة للنظام الإيراني يمكن أن تحدث تحولا من "المنطقة الرمادية" إلى "المنطقة الحمراء" وهي مواجهة عسكرية.

كاتس: يجب أن نكون مستعدين لهذا.

كاتس: إسرائيل تواصل تكريس نفسها لتعزيز قوتها العسكرية تحسبا لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد.

في وقت سابق اليوم تنبأ كاتس بنجاح ما وصفها "بحرب اقتصادية" تقودها الولايات المتحدة على إيران رغم هواجس الدول الكبرى الأخرى.

كاتس: إيران ليست لديها أي فرصة في هذه الحرب.. وبالتالي فإن ثمة فرصة هناك من خلال الضغوط الاقتصادية الشديدة والعقوبات الشاملة لمنع الحرب وتحقيق الأهداف بدون حرب.

نتنياهو: ترمب كان على علم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات في طهران العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

نتنياهو منح الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق.

نتنياهو قال إنه ناقش تلك العملية مع ترمب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير كانون الثاني 2018.

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