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إسرائيل: نستعد لتدخل عسكري حال التصعيد بين أمريكا وإيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
2/7/2019

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

التفاصيل
  • كاتس: إيران قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.
  • كاتس: يجب الأخذ في الاعتبار أن الحسابات الخاطئة للنظام الإيراني يمكن أن تحدث تحولا من "المنطقة الرمادية" إلى "المنطقة الحمراء" وهي مواجهة عسكرية.
  • كاتس: يجب أن نكون مستعدين لهذا.
  • كاتس: إسرائيل تواصل تكريس نفسها لتعزيز قوتها العسكرية تحسبا لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد.
  • في وقت سابق اليوم تنبأ كاتس بنجاح ما وصفها "بحرب اقتصادية" تقودها الولايات المتحدة على إيران رغم هواجس الدول الكبرى الأخرى.
  • كاتس: إيران ليست لديها أي فرصة في هذه الحرب.. وبالتالي فإن ثمة فرصة هناك من خلال الضغوط الاقتصادية الشديدة والعقوبات الشاملة لمنع الحرب وتحقيق الأهداف بدون حرب.
نتنياهو: ترمب كان على علم
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات في طهران العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.
  • نتنياهو منح الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق.
  • نتنياهو قال إنه ناقش تلك العملية مع ترمب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير كانون الثاني 2018.
خلفيات
  • أدى تداعي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 تحت ضغوط دبلوماسية أمريكية وإسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة إلى تصاعد التوتر وإثارة المخاوف من اندلاع حرب.
  • شجعت إسرائيل إدارة ترمب على المضي قدما في فرض عقوبات على إيران وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق نووي يفرض قدرا أكبر من القيود.
  • تهدد إسرائيل منذ وقت طويل باتخاذ إجراء عسكري وقائي لحرمان إيران من الوسائل اللازمة لصنع أسلحة نووية. تقول طهران إنها لا تفكر في ذلك وليس لديها أي خطط من هذا النوع.
  • كان نتنياهو أعلن في أبريل نيسان 2018 أن فريقا من جهاز الموساد نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران في السابق برنامجا للأسلحة نووية.
  • استند ترمب لتلك الوثائق عندما اتخذ قرارا في الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.
  • تنفي إيران أنها سعت من قبل لامتلاك أسلحة نووية واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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