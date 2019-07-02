ألمانيا وقطر تعقدان مؤتمرا "للحوار بين الأفغان" في الدوحة

أعلن المبعوث الألماني الخاص بشؤون أفغانستان وباكستان، ماركوس بوتسل، أن بلاده وقطر ستعقدان بشكل مشترك مؤتمرا للحوار بين الأفغان في الدوحة، في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

التفاصيل:

قال بوتسل في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن "أفغانستان تقف في لحظة حرجة أمام فرصة التقدم نحو السلام".

أضاف أن "الحوار المباشر بين الأفغان هو العنصر الأساسي لأي عملية تؤدي إلى هذا الهدف (السلام)".

تابع: "الأفغان وحدهم من يمكنهم تقرير مستقبل بلدهم. يمكن للحوار بين الأفغان أن يساعد في توضيح الخيارات والفرص المتاحة لمثل هذا الحوار المباشر".

ومساء أمس الإثنين، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان "زلماي خليل زاد" في "تغريدة" عبر "تويتر" عن شكره لألمانيا وقطر على استضافتهما "الحوار بين الأفغان".

I want to thank #Germany & #Qatar for agreeing to host the upcoming July 7-8 intra-Afghan Dialogue Conference. This dialogue is an essential element of the four-part peace framework & an important step in advancing the #AfghanPeaceProcess. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 1, 2019

الجولة السابعة من المحادثات:

السبت الماضي، انطلقت الجولة السابعة من محادثات السلام بين بين المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي حركة طالبان في قطر، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان منذ 18 عامًا.

تصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

قالت مصادر مقربة من حركة طالبان إنه في الجولة السابعة تم الاتفاق على تعيين جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتقديم طالبان ضمانات بعدم استخدام الأراضي ضد الآخرين كما يُتوقع توقيع الاتفاقية بين الطرفين.

تلك الجولة ناقشت مسودة الاتفاقية بين الطرفين وآلية بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

الحركة نفت الجلوس مع الحكومة الأفغانية في ظل وجود القوات الأجنبية في أفغانستان.

الثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بدء مناقشات مع ممثلي حركة طالبان، حول الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان.

أضاف بومبيو، خلال زيارته لأفغانستان، أن "كل الأطراف متفقة على أن وضع اللمسات الأخيرة على تفاهم بين واشنطن وطالبان، سيفتح الباب أمام حوار بين الأفغان".

تابع: "أوضحنا لحركة طالبان، أننا مستعدون لإخراج قواتنا من أفغانستان، إلا أننا لم نتفق بعد على جدول زمني لذلك".

وتشهد أفغانستان، منذ سنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر "طالبان" من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية، وطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ومؤخرا، سعت واشنطن إلى فتح نوافذ حوار مع الحركة بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.