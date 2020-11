ألمانيا وقطر تعقدان مؤتمرا "للحوار بين الأفغان" في الدوحة

أعلن المبعوث الألماني الخاص بشؤون أفغانستان وباكستان، ماركوس بوتسل، أن بلاده وقطر ستعقدان بشكل مشترك مؤتمرا للحوار بين الأفغان في الدوحة، في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

ومساء أمس الإثنين، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان "زلماي خليل زاد" في "تغريدة" عبر "تويتر" عن شكره لألمانيا وقطر على استضافتهما "الحوار بين الأفغان".

I want to thank #Germany & #Qatar for agreeing to host the upcoming July 7-8 intra-Afghan Dialogue Conference. This dialogue is an essential element of the four-part peace framework & an important step in advancing the #AfghanPeaceProcess.

