ألمانيا ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى طابا المصرية

أعلنت ألمانيا رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى مدينة طابا المصرية بمحافظة جنوب سيناء.
التفاصيل
- قالت وزارة الخارجية الألمانية في تعميم لها نشر على موقعها الإلكتروني إنها رفعت اسم مدينة طابا المصرية من الأماكن المحظور سفر مواطنيها لها في آخر تحديث للمدن.
- كانت ألمانيا حظرت سفر مواطنيها إلى طابا المصرية في أعقاب تفجير حافلة السياح الكوريين في فبراير شباط 2014، وحينها رحل جميع السياح لبلادهم، وتبع ذلك حدوث سيول في المدينة.
- الخارجية الألمانية: على الرغم من رفع طابا من تحذير السفر، إلا أن الاستنتاج بأن طابا أصبحت أمانا "خطأ".
- الخارجية الألمانية: لا يزال هناك خطر متزايد من "الهجمات الإرهابية" على مستوى البلاد.
- الخارجية الألمانية: ينصح بمحافظة جنوب سيناء مع المدن الساحلية في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا على البحر الأحمر.
خلفيات
- يمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.
- القطاع بدأ بعد ذلك في التعافي تدريجيا.
- وصلت أعداد السائحين الوافدين لمصر في 2018 إلى 9.8 مليون سائح.
- لم تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام الإيرادات السياحية أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين بدعوى أنها أرقام أمن قومي، حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحفية العام الماضي.
- تشهد محافظة شمال سيناء منذ عام 2013 هجمات مسلحة على كمائن القوات المسلحة والشرطة المصرية.