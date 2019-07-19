لقاء غير مسبوق بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والبحريني

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لقائا علنيًا مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على هامش مؤتمر حريات الأديان في واشنطن. وقال الوزير كاتس: "هذا مؤشر آخر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بيننا. سنواصل تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج" pic.twitter.com/9gvNxRaKZL

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 18, 2019