لقاء غير مسبوق بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والبحريني

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني بواشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.
التفاصيل
- كتب الوزير يسرائيل كاتس على تويتر "بالأمس، التقيت علنا وزير خارجية البحرين" الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
- كاتس أضاف "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج قدما".
- أُرفِقت التغريدة بصورة للوزيرين مبتسمين وقد وقفا بجانب بعضهما.
- القناة 13 الإسرائيلية قالت إن اللقاء جاء بمبادرة من المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك.
- بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية فإن هذا "اللقاء تم التنسيق له بالكواليس من جانب وزارة الخارجية الأمريكية في إطار مؤتمر حول الحرية الدينية نظمه بواشنطن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".
- البيان أشار إلى أن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع إيران والتهديدات الإقليمية بالإضافة إلى التعاون بين الدول، واتفقا على الاستمرار على هذا المسار".
- مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات نشر الصورة على حسابه في "تويتر".
- غرينبلات علق: "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح إسرائيل والبحرين والمنطقة، يسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادلا الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية".
خلفيات
- في يونيو حزيران/يونيو، أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكل جزءاً من "تراث هذه المنطقة تاريخيا" وأن "للشعب اليهودي مكانا بيننا".
- حديث الوزير البحريني جاء في مقابلة مع مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الهادفة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".