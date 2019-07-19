شركة تجسس إسرائيلية تعلن قدرتها السيطرة على مواقع التواصل

أبلغت شركة إسرائيلية لبرامج التجسس المعلوماتي يعتقد أنها قامت بقرصنة موقع واتساب في الماضي، زبائنها أنها تستطيع الحصول على بيانات المستخدمين من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ذكرت الجمعة أن شركة "إن إس أو" أبلغت عملاءها أن "التكنولوجيا التي تملكها تستطيع إزالة جميع بيانات المستخدم سراً من خوادم آبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت، طبقا لأشخاص مطلعين على أساليب الشركة لترويج مبيعاتها".

تقرير فاينانشال تايمز ذكر أنه استند إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة ووصف للبرنامج.

الصحيفة البريطانية: وصف البرنامج يشير إلى أنه تم تطويره "لجمع قدر أكبر من المعلومات المخزنة خارج أجهزة الهاتف في السحابة مثل التاريخ الكامل لبيانات موقع الشخص المستهدف، والرسائل أو صور الأرشيف".

نفى متحدث باسم الشركة ذلك في بيان مكتوب ردا على استفسار لفرانس برس حول التقرير.

المتحدث: "هناك سوء فهم كبير للشركة وخدماتها وتقنياتها".

المتحدث: منتجات الشركة "لا توفر قدرات جمع المعلومات والدخول إلى تطبيقات وخدمات والبني التحتية للسحابة كما يشير مقال فاينانشال تايمز اليوم".

ذكرت الشركة في بيانها أن "أعدادا متزايدة من الإرهابيين والمجرمين المتطورين يستفيدون من التكنولوجيا المشفرة للتخطيط لجرائمهم والتغطية عليها، ما يخفي المعلومات عن أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات ويعرض سلامة عامة الناس والأمن القومي للخطر".

البيان: "منتجات إن أو إس للرصد القانوني مصممة لمواجهة هذا التحدي".

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