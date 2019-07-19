شاهد: مشجعون جزائريون يحتشدون في ميدان التحرير بوسط القاهرة

تجمع عدد كبير من مشجعي منتخب الجزائر في ميدان التحرير وسط القاهرة، الخميس، وذلك قبل ساعات من انطلاق نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبهم والسنغال.

التفاصيل:

يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي، على ملعب القاهرة، مساء اليوم الجمعة.

هتف المشجعون بأغاني وشعارات جمهور محاربي الصحراء، لمؤازرة منتخب بلادهم في تحقيق اللقب القاري الثالث في تاريخهم.

توافد الآلاف من مشجعي منتخب الجزائر إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، لمؤازرة منتخب بلادهم لحضور مباراة النهائي، في البطولة التي تستضيفها مصر.

نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، عن مصادر بالمطار، قولها إن السلطات الجزائرية تنقل المشجعين بواسطة 28 طائرة مدنية وعسكرية.

حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري بقناة "بي إن سبورت" الرياضية، طالب في تغريدة له على موقع تويتر بالالتزام بقواعد التشجيع وترديد الهتافات الرياضية دون غيرها من الشعارات السياسية احتراما لخصوصيات البلد المضيف.

يرجى من أنصار الخضر في القاهرة الالتزام بقواعد التشجيع و ترديد الهتافات الرياضية دون غيرها من الشعارات السياسية احتراما لخصوصيات البلد المضيف، وحتى نعطي صورة راقية عن شعبنا، ونكون في مستوى الأداء الراقي للاعبينا وأن نساهم في إنجاح العرس القاري الذي تنظمه مصر بامتياز

تحيا الجزائر pic.twitter.com/MFw4ZKMJhy — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 18, 2019

ميدان التحرير:

يعد ميدان التحرير رمزا لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أفضت إلى إجبار الرئيس المخلوع حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير/شباط من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في الحكم.

غير أنه بسبب قيود فرضتها السلطات المصرية على التظاهر، من النادر أن يشهد الميدان الآن مظاهرات لمعارضين، ومن يتظاهر فيه من المصريين يتعرض للاعتقال.

ابن صالح في القاهرة

الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح التقى، الخميس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، في زيارته الخارجية الأولى.

وصل بن صالح، القاهرة، في وقت سابق الخميس؛ لمؤازرة المنتخب الجزائري في مباراة نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم المقررة أمام السنغال.

الرئاسة المصرية قالت، في بيان، إن بن صالح، هنأ السيسي خلال لقائهما بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، على "نجاح تنظيم البطولة" الإفريقية.

بن صالح، عن "امتنانه لروح الأخوة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني" وفق البيان.

رحب بن صالح بـ"التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية".

أشاد الرئيس المصري، بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، وأعرب عن أمنياته له بالتوفيق في المباراة النهائية الجمعة.

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