السعودية تبرر دفاعها عن اضطهاد الصين لمسلمي الإيغور

دافعت السعودية عن توقيعها و36 بلدا آخر خطابا يدعم سياسات الصين القمعية بحق مسلمي الإيغور في إقليم منطقة شينغيانغ غربي البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين معتقلون بها.

تصريحات السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي

عندما سُئل عن تأييد بلاده للخطاب قال "الخطاب يتحدث عن العمل التنموي للصين. هذا كل ما يتحدث عنه. لا يتناول أي شيء آخر".

ما من جهة يمكن أن تكون أكثر قلقا بشأن وضع المسلمين في أي مكان بالعالم أكثر من المملكة العربية السعودية.

ما قلناه في الخطاب هو إننا ندعم السياسات التنموية للصين التي انتشلت الناس من الفقر.

لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قال إن وصف المعلمي للخطاب "صفعة على وجه المسلمين المضطهدين في الصين وغير دقيق إلى درجة العبث".

أبرز ما ورد في رسالة الـ 37 المؤيدة للصين

في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف اتخذت الصين سلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف من بينها إقامة مراكز التعليم المهني والتدريب.

الأمن عاد إلى شينغيانغ وهناك حفاظ على حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص من جميع الجماعات العرقية في الإقليم.

لم يقع هجوم إرهابي واحد منذ ثلاث سنوات ولدى الناس إحساس أقوى بالسعادة والإنجاز والأمن.

وقع الرسالة سفراء 37 دولة بينهم 7 دول عربية هم، السعودية وسوريا وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات والبحرين.

نساء يجبرن على حضور دروس تلقينية تعدها السلطات الصينية للأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ

انتقادات واسعة للصين

تواجه الصين انتقادات واسعة النطاق لإقامتها مجمعات احتجاز في منطقة شينغيانع النائية الواقعة بغربها.

تصف بكين هذه المجمعات بأنها "مراكز تدريب تعليمي" للمساعدة في القضاء على التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة.

أصدرت قرابة 24 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطابا الأسبوع الماضي يدعو الصين لوقف الاحتجاز الجماعي.

ردا على ذلك، وقعت السعودية وروسيا و35 دولة أخرى خطابا يشيد بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.

انتقدت الولايات المتحدة وألمانيا، الصين خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر بشأن مراكز الاحتجاز في شينغيانغ.

أحد المساجد التي أغلقتها السلطات الصينية في إقليم شينغيانغ