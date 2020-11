الأمم المتحدة: قرى بأكملها شمال سوريا أفرغت وتم تدميرها

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 70 مدنياً قتلوا في سوريا خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، مضيفة أن مشاهد القصف وتدمير البنى التحتية أثار الرعب لدى الناس، في جميع أنحاء العالم.

ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أمس الخميس إلى إنهاء ما وصفه بالمذبحة شمال غرب سوريا.

أبرز تصريحات المسؤول الأممي

مدينة خاوية

Meanwhile, a difficult night was suffered though by the people of #Jisr_al_Shughour because of brutal raids by Russian warplanes that affected their homes, killing one civilian, and injured many others. pic.twitter.com/2tKl6XIcgY

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) July 18, 2019