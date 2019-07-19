الأمم المتحدة: قرى بأكملها شمال سوريا أفرغت وتم تدميرها

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 70 مدنياً قتلوا في سوريا خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، مضيفة أن مشاهد القصف وتدمير البنى التحتية أثار الرعب لدى الناس، في جميع أنحاء العالم.

ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أمس الخميس إلى إنهاء ما وصفه بالمذبحة شمال غرب سوريا.

أبرز تصريحات المسؤول الأممي

منذ الأول من يوليو/تموز، تضررت أو دمرت ستة مرافق صحية على الأقل، وخمس مدارس، وثلاث محطات للمياه، وسيارة إسعاف، كما أفرغت قرى بأكملها ودمرت في 16 يوليو/ تموز.

الهجوم الذي وقع يوم 10 يوليو/ تموز على مستشفى معرة النعمان الوطني، نفذ على الرغم من أن موقع المستشفى وإحداثياته معروفة.

مستشفى معرة النعمان يعالج ما يصل إلى 20 ألف حالة مرضية شهرياً، وكان هناك 250 شخصاً عندما تم استهدافه.

على جميع الأطراف إنهاء قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية، واحترام القانون الدولي وضمان وصول المساعدات إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها حاليا.

مدينة خاوية

شهدت مدينة جسر الشغور، في ريف إدلب الغربي، الخميس، حركة نزوح غير مسبوقة، بعد القصف الذي تعرضت له مناطقها السكنية.

المجلس المحلي للمدينة أكد نزوح أكثر من 20 ألف مدني خلال الأيام الماضية، باتجاه الأراضي والقرى الزراعية القريبة من الحدود السورية التركية.

المجلس أشار إلى خروج المستوصف الوحيد في المدينة عن الخدمة، بعد قصفه ليلة الأربعاء الماضي.

فريق منسقي الاستجابة في سوريا، وثق في بيان له، استهداف النظام وروسيا لـ 91 مدرسة في محافظتي إدلب وحماة، منذ 5 يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى 17 يوليو/تموز من العام نفسه.

البيان أوضح أن 70 مدرسة استهدفتها روسيا وقوات النظام في إدلب توزعت على المجمعات التربوية التابعة لـ خان شيخون وكفرنبل وأريحا وجسر الشغور وإدلب ومعرة النعمان.

بحسب البيان تم استهداف 13 مدرسة في المجمع التربوي الغربي و8 مدارس أخرى في المجمع التربوي الشمالي بمحافظة حماة، ونسبة الأضرار في المدارس تراوحت بين 5% إلى الخروج الكامل عن الخدمة.

ناشد البيان الجهات المعنية بالضغط على الروس والنظام السوري لوقف قصف المنشآت التعليمية.

Meanwhile, a difficult night was suffered though by the people of #Jisr_al_Shughour because of brutal raids by Russian warplanes that affected their homes, killing one civilian, and injured many others. pic.twitter.com/2tKl6XIcgY — The White Helmets (@SyriaCivilDef) July 18, 2019

معارك متقطعة