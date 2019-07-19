الأمم المتحدة تنتقد عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما لليمن

انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك السعودية والإمارات، بسبب تقديمهما نسبة متواضعة من مئات الملايين من الدولارات التي تعهدتا بتقديمها للمساهمة في جهود إنسانية باليمن.

التفاصيل:

لوكوك لمجلس الأمن: "من أعلنوا أكبر التعهدات- جيران اليمن في التحالف- لم يقدموا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به"

لوكوك: نتيجة لذلك جمعت المنظمة 34% فقط من قيمة التعهدات مقارنة بنسبة 60 % في نفس الفترة من العام الماضي.

سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي: المملكة دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات مساعدات أخرى هذا العام.

المعلمي: "السعودية وحدها دفعت أموالا من أجل اليمن في 2019 أكثر من أي من المانحين الآخرين".

بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: الإمارات تعمل حاليا مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفاصيل التزام عام 2019 لتحقيق أقصى إفادة ممكنة للشعب اليمني.

بعثة الإمارات: قدمنا قدمت مساعدات لليمن بقيمة 5.5 مليار دولار.

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مساعدات التحالف السعودي الإماراتي:

كانت كل من السعودية والإمارات قد تعهدت بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة في فبراير شباط كان يسعى لجمع أربعة مليارات دولار، لكن السعودية لم تقدم حتى الآن سوى 121.7 مليون دولار بينما قدمت الإمارات نحو 195 مليونا وفقا لأرقام المنظمة الدولية.

التحالف السعودي الإماراتي العسكري تدخل عام 2015 في اليمن لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاحت بها جماعة الحوثي المتحالفة.

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