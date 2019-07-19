إيران تنفي فقدان طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، (الجمعة) أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة في خليج هرمز، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن سفينة حربية أمريكية "دمرت" طائرة إيرانية مسيرة.
أبرز تصريحات عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني
- لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر.
- أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرتها المسيرة هي نفسها على سبيل الخطأ.
- في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تعليقات أدلى بها لصحفيين في نيويورك، إنه "ليس لديه معلومات بشأن فقدان طائرة مسيرة".
- متحدث باسم الجيش الإيراني: كل طائراتنا المسيرة عادت سالمة إلى قواعدها
إسقاط طائرة إيرانية
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الخميس إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر متجاهلة تحذيرات متكررة.
- ترمب، قال من البيت الأبيض، إن الطائرة المسيرة" هددت سلامة المدمرة وطاقمها"، واصفا عملية الإسقاط بأنها "عمل دفاعي" بعد أن أخفق الإيرانيون في الاستجابة للتحذيرات المتكررة لها بالابتعاد.
- ترمب: "الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن موظفينا ومنشآتنا، وتناشد جميع الدول أن تدين محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية."
- يعد هذا الحادث أحدث تصعيد في مضيق هرمز الاستراتيجي، وكانت إيران قد أسقطت طائرة أمريكية مسيرة، وأثار التصعيد بين الجانبين مخاوف من احتمال خوض البلدين الحرب.
- قامت الولايات المتحدة بنشر معدات عسكرية في المنطقة، مثل المدمرة بوكسر، في تصعيد للمواقف مع إيران بدأ مع إلغاء الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.