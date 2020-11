إيران تنفي فقدان طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، (الجمعة) أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة في خليج هرمز، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن سفينة حربية أمريكية "دمرت" طائرة إيرانية مسيرة.

أبرز تصريحات عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 19, 2019