إيران تنفي فقدان طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، (الجمعة) أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة في خليج هرمز، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن سفينة حربية أمريكية "دمرت" طائرة إيرانية مسيرة.

أبرز تصريحات عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني

لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر.

أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرتها المسيرة هي نفسها على سبيل الخطأ.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake! — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 19, 2019

في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تعليقات أدلى بها لصحفيين في نيويورك، إنه "ليس لديه معلومات بشأن فقدان طائرة مسيرة".

متحدث باسم الجيش الإيراني: كل طائراتنا المسيرة عادت سالمة إلى قواعدها

إسقاط طائرة إيرانية