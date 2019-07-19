إيران تنشر فيديو لتفنيد رواية إسقاط الطائرة وترمب يصر

نشرت قوات الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقطعًا مصورًا تقول إنه يفنّد ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية، حسب التلفزيون الإيراني.

التفاصيل

ذكرت قناة "Press TV" التابعة للتلفزيون الرسمي لإيران، في تغريدة على تويتر، أن الحرس الثوري أصدر فيديو يظهر الطائرة المسيرة، التي ادعت الولايات المتحدة إسقاطها، عائدة إلى قاعدتها بسلام بعد مراقبتها المدمرة الأمريكية "بوكسر" قبل وبعد إبحارها عبر مضيق هرمز.

أرفقت القناة تغريدتها بالمقطع المصور الذي قالت إنه للطائرة المسيرة وهي توثق لحظة عبور المدمرة الأمريكية من مضيق هرمز، من دون أن تصاب بأذى.

في وقت سابق الجمعة، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيعرض صورا التقطتها طائرة مسيرة قال ترمب، إن قواته البحرية أسقطتها في منطقة الخليج، لدحض ادعائه.

ترمب: ما من شك في أننا أسقطناها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة إن بلاده "أسقطت من دون شك" الخميس طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز، وهو ما نفته إيران بشكل قاطع.

أضاف ترمب في تصريح من البيت الأبيض "ما من شك في أننا أسقطناها".

بدوره قال جون بولتون مستشار الأمن القومي "ما من شكّ في أنها كانت طائرة إيرانية من دون طيار ".

كان ترمب أعلن الخميس أن سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس بوكسر" أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز إثر اقترابها منها.

تشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحراً، تصاعداً في حدة التوتر منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.

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