إلهان عمر: ترمب فاشي وعنصري وسأبقى كابوسا يطارده

أكدت النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر الخميس، أنها ستبقى "كابوسا" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان مؤيدوه قد هاجموها بعنف خلال تجمع انتخابي، ما دفعها إلى وصفه "بالفاشي.

جاءت تصريحات النائبة الديمقراطية عند عودتها إلى دائرتها الانتخابية في ولاية مينيسوتا (شمال) حيث لقيت استقبالا حارا من الحضور.

أبرز تصريحات إلهان عمر:

الكابوس (لترمب) هو أن يرى لاجئة صومالية تصل إلى الكونغرس.

سنبقى كابوسا لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة لنا.

أدانت الشابة المسلمة بقوة سعي ترمب إلى إسكات "النقاش الديمقراطي والاختلافات في وجهات النظر" في البلاد.

الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن يكون عليه بلدنا.

وكانت إلهان (36 عاما) وهي ابنة لاجئين صوماليين طالبها ترمب "بالعودة" إلى بلدها الأصلي، قد وصفت الرئيس الأمريكي بـ"الفاشي".

"أعيدوها إلى بلادها"

قبل أن تتوجه إلى مينيسوتا، صرحت إلهان عمر وهي إحدى نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، أمام صحفيين في واشنطن "لقد قلنا إن هذا الرئيس عنصري ونددنا بتصريحاته العنصرية. أعتقد أنّه فاشي".

كان مئات من أنصار الرئيس الجمهوري رددوا في تجمع في كارولاينا الشمالية مساء الأربعاء "أعيدوها إلى بلادها" في إشارة إلى عمر التي ولدت في الصومال ولجأت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث حصلت لاحقاً على الجنسية.

Congresswoman Omar just arrived back in the Twin Cities. pic.twitter.com/ZiFqWnDJgQ — Tom Hauser (@thauserkstp) July 18, 2019

موجة استياء

في مواجهة الغضب، حاول ترمب الخميس النأي بنفسه عن هذا المشهد الذي أثار استياء كبيرا في الولايات المتحدة.

ترمب قال "لم أكن مسروراً بذلك، ولا اتّفق معه". وأضاف ترمب للصحفيين لدى سؤاله عن الهتاف وعن سبب عدم تدخله ليوقف الحشد عن ترداد الهتاف "أعتقد أنّني فعلت ذلك.. بدأت بالتحدّث بسرعة كبيرة".

وقف ترمب على منصة تحمل شعار الرئاسة الأمريكية ولم يحاول في أي وقت تهدئة الحشد وهو يردد هذا الشعار الجديد الذي يذكر بشعار آخر تم ترديده في 2016 حول المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون "احبسوها!".

كرر ترمب أسماء المنتخبات الأربع اللواتي قدمن من أقليات ويقوم بمهاجمتهن بعنف منذ أربعة أيام.

كما حدث في 2016، ينبغي أن يفوز ترمب في ثلاث ولايات أساسية هي ميتشيغن وبنسلفانيا وويسكونسين إذا أراد البقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.

دعم متزايد

عبر العديد من السياسيين الأمريكيين والناشطين والشخصيات المشهورة، عن دعمهم لإلهان عمر في إطار حملات الدعم، وكتبوا في صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي: "أنا أقف إلى جانب إلهان عمر".

بيرني ساندرز، أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية لعام 2020، عن الحزب الديمقراطي كتب عبر حسابه على موقع تويتر، إنه فخور بالعمل في الكونغرس مع إلهان عمر.

ساندرز أضاف أن "ترمب يغذي أقل وأكثر التيارات إثارة للقلق في المجتمع الأمريكي، كما يقدم دعمًا مفتوحًا للعنصرية والكراهية، التي يجب على المجتمع محاربتها وهزيمة الرئيس الأكثر خطورة في تاريخ البلاد (ترمب)".

I was at dinner with Rep. Omar when we heard that people at Trump’s rally were chanting “send her back." Ilhan is a leader with courage. She won’t back down, and neither will we. Split a contribution between Ilhan’s campaign and our campaign today:https://t.co/TG0mg5hF2m — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 19, 2019

السيناتورة كامالا هاريس، مرشحة الرئاسة الأمريكية للعام 2020 عن الديمقراطيين أيضًا، قالت عبر تويتر إن تصريحات ترمب كانت "جبانة ومليئة بالكراهية للأجانب وعنصرية".

مرشحة أخرى للرئاسة إليزابيث وارين، قالت إن ترمب يحاول تقسيم المجتمع الأمريكي عن طريق بث العنصرية، كما يسعى لتشتيت انتباه المجتمع عن جرائمه وسياساته المحابية لرجال الأعمال الأثرياء الذين يحاولون السيطرة على مقدرات البلد.

بالإضافة إلى السياسيين، أدلت بعض المنظمات اليهودية والناشطين والإعلاميين بتصريحات مماثلة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إلهان عمر ضد تصريحات ترمب.

زيارة فلسطين

تعهدت نائبة عربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ببذل كل ما في وسعها لتمكين عضوتي مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة الأراضي الفلسطينية.

النائبة عايدة توما سليمان كتبت في رسالة إلى رشيدة وإلهان: "عندما أقرأ تهجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الوحشية، يدهشني التشابه بين عنصريته وهذا التحريض الذي يمارسه حليفه المقرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استهدف مرارا وتكرارا المواطنين الفلسطينيين والمشرعين وحلفاءهم اليهود".

توما أضافت في رسالتها، الجمعة: "في هذه الأوقات المظلمة، يجب على جميع أصحاب الضمائر الحية الوقوف معا ومحاربة مثل هذه الهجمات العنصرية والتمييز الجنسي الخسيس".

كانت رشيدة وإلهان أعلنتا عزمهما زيارة الأراضي الفلسطينية قريبا، لكن دون تحديد موعد لهذه الزيارة حتى الآن.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيدرس ما إذا كان سيسمح لرشيدة وإلهان بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر الإسرائيلية من عدمه.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت الخميس، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت من أن منع رشيدة وإلهان من المرور إلى الأراضي الفلسطينية سيضر بالعلاقات الخارجية الاسرائيلية.

يسمح القانون الإسرائيلي بمنع دخول من يؤيد المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.

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