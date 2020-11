إلهان عمر: ترمب فاشي وعنصري وسأبقى كابوسا يطارده

أكدت النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر الخميس، أنها ستبقى "كابوسا" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان مؤيدوه قد هاجموها بعنف خلال تجمع انتخابي، ما دفعها إلى وصفه "بالفاشي.

جاءت تصريحات النائبة الديمقراطية عند عودتها إلى دائرتها الانتخابية في ولاية مينيسوتا (شمال) حيث لقيت استقبالا حارا من الحضور.

أبرز تصريحات إلهان عمر:

وكانت إلهان (36 عاما) وهي ابنة لاجئين صوماليين طالبها ترمب "بالعودة" إلى بلدها الأصلي، قد وصفت الرئيس الأمريكي بـ"الفاشي".

"أعيدوها إلى بلادها"

Congresswoman Omar just arrived back in the Twin Cities. pic.twitter.com/ZiFqWnDJgQ

موجة استياء

دعم متزايد

I was at dinner with Rep. Omar when we heard that people at Trump’s rally were chanting “send her back."

Ilhan is a leader with courage. She won’t back down, and neither will we.

Split a contribution between Ilhan’s campaign and our campaign today:https://t.co/TG0mg5hF2m

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 19, 2019