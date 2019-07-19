إصابة 97 فلسطينيا بينهم 49 برصاص الاحتلال شرقي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إصابة 97 متظاهرا، بينهم 47 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

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وقال بيان الوزارة إن من بين المصابين مسعفين اثنين وصحفيين اثنين، ولم يوضح البيان طبيعة بقية الإصابات.

حركة المقاومة الإسلامية(حماس): جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي.

فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس: "العدو الصهيوني يتحمل تبعات استمرار هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".

برهوم:" ندعو إلى اعتماد استراتيجية نضالية قوية وفاعلة تردع هذا الكيان المجرم، وتضع حدا لجرائمه وتؤكد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر، وأن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين لا يمكن التسليم به".

استهداف الصحفيين