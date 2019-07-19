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سياسة

إصابة 97 فلسطينيا بينهم 49 برصاص الاحتلال شرقي غزة

19/7/2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إصابة 97 متظاهرا، بينهم 47 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

التفاصيل

وقال بيان الوزارة إن من بين المصابين مسعفين اثنين وصحفيين اثنين، ولم يوضح البيان طبيعة بقية الإصابات.

  • حركة المقاومة الإسلامية(حماس): جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي.
  • فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس: "العدو الصهيوني يتحمل تبعات استمرار هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".
  • برهوم:" ندعو إلى اعتماد استراتيجية نضالية قوية وفاعلة تردع هذا الكيان المجرم، وتضع حدا لجرائمه وتؤكد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر، وأن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين لا يمكن التسليم به".
استهداف الصحفيين
  • لجنة دعم الصحفيين: الجيش الإسرائيلي أصاب الصحفي سامي مصران، مراسل فضائية "الأقصى"، بقنبلة غاز في عينه، والصحفية صافيناز اللوح، بقنبلة غاز في ظهرها، أثناء تغطيتهما للمسيرات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
  • لجنة دعم الصحفيين: الجيش الإسرائيلي "يتعمد استهداف الصحفيين".
  • لجنة دعم الصحفيين: 11 صحفيا أصيبوا بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص، منذ بداية عام 2019، فيما أصيب 7 صحفيين بحالات اختناق وإغماء وتسمم بالغاز، وأُصيب 30 آخرون بقنابل غاز بشكل مباشر، كما أصيب 6 صحفيين بإصابات بالرصاص المغلف بالمطاط.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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