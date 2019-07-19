إسرائيل تستنجد بـ"زعماء دينيين" للضغط على حماس لإعادة 4 أسرى

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه دعا جميع الزعماء الدينيين إلى الضغط على حركة حماس من أجل إعادة 4 أسرى إسرائيليين احتجزتهم الحركة أثناء وبعد الحرب على غزة عام 2014.

مؤتمر واشنطن

كتب كاتس في تغريدة عبر تويتر "في المؤتمر الوزاري للنهوض بالحرية الدينية: دعوت جميع الزعماء الدينيين للضغط على حماس لإعادة اثنين من المواطنين الإسرائيليين، وجثتي جنديين إسرائيليين هما (هدار غولدن) و(آرون شاؤول) إلى أسرهم".

نظمت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر في واشنطن العاصمة بين يومي 16 و18 من يوليو/ تموز، بمشاركة مئات الزعماء الدينيين والحكومات والناجين من الاضطهاد الديني ومنظمات المجتمع المدني.

الأسرى الإسرائيليون