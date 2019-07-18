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واشنطن تطالب طهران بالإفراج فورا عن الناقلة المحتجزة وطاقمها

قطعة من البحرية الإيرانية
قطعة من البحرية الإيرانية
18/7/2019

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على إيران الإفراج فورا عن سفينة تحتجزها في الخليج مع أفراد طاقمها.

واشنطن تطالب بالافراج عن السفينة المحتجزة
  • وكالة رويترز نقلت عن رسالة بالبريد الإلكتروني من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن على إيران "الكف عن مضايقة السفن وعرقلة المرور الآمن والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فورا".
  • المتحدث أضاف: الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري الإسلامي من مضايقة مستمرة للسفن في مضيق هرمز وحوله.
  • التصريح جاء بعد إعلان إيران أنها تحتجز ناقلة نفط أجنبية تهرب الوقود في الخليج.
  • متحدث باسم الحكومة البريطانية قال، الخميس، إن الناقلة التي احتجزتها إيران لا ترفع العلم البريطاني.
  • المتحدث أضاف أنه "لا علم لدينا في الوقت الحالي بأي مصالح بريطانية في هذه الناقلة".
  • إيران لم تعلن بعد اسم السفينة. لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر في قطاع الملاحة البحرية أنها تعتقد أن الناقلة هي (رياح)، التي قالت طهران إن البحرية الإيرانية سحبتها بعدما أرسلت نداء استغاثة الأحد.
  • التلفزيون الرسمي الإيراني قال في وقت سابق إنها نفس السفينة لكن بيانا للحرس الثوري لم يؤكد ذلك.
  • بيانات تتبع السفن تظهر أن آخر إشارة التقطت من الناقلة، الأحد الماضي، عندما كانت تبحر في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية في طريقها من جزيرة لارك إلى عمان.
  • قبيل إعلان إيران أنها احتجزت ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج، قال قائد الجيش الأمريكي بالمنطقة إن الولايات المتحدة ستعمل "بدأب" لضمان حرية مرور السفن في الممر المائي الحيوي.
  • الحرس الثوري قال إن السفينة المحتجزة كانت تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج وعلى متنها طاقم أجنبي من 12 فردا.
  • وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي حذر من أي اعتداء على بلاده، قائلا إن "إيران تتبنى استراتيجية دفاعية، لكن إذا ارتكب الأعداء أي أخطاء… فإن استراتيجيتنا قد تصبح هجومية".
  • وكالة رويترز ذكرت، الأربعاء، أن شركات الشحن تستأجر أفراد أمن غير مسلحين لرحلاتها في الخليج كإجراء إضافي للسلامة.
  • الولايات المتحدة اتهمت إيران مرارا بالضلوع في سلسلة هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي يعد أهم شريان لنقل النفط الخام في العالم، خلال مايو/ أيار وتنفي طهران الاتهام.

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الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط وطاقمها في مضيق هرمز
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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