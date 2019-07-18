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نيويورك تايمز: أمريكا ترسل 500 جندي إلى السعودية

القوات التي يبلغ عددها نحو 500 جندي جزء من شريحة أوسع من القوات أرسلت إلى المنطقة على مدار الشهرين الماضيين
القوات التي يبلغ عددها نحو 500 جندي جزء من شريحة أوسع من القوات أرسلت إلى المنطقة على مدار الشهرين الماضيين
18/7/2019

قالت صحيفة نيويورك تايمز (الخميس) إن الولايات المتحدة أرسلت مئات الجنود إلى السعودية في أحدث استعراض للقوة في ظل التوترات مع إيران.

أبرز ما جاء في الصحيفة
  • مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) اشترطا عدم ذكر اسميهما أكدا عملية نشر القوات.
  • القوات التي يبلغ عددها نحو 500 جندي، جزء من شريحة أوسع من القوات أرسلت إلى المنطقة على مدار الشهرين الماضيين بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.
  • المتحدثة باسم البنتاغون الكوماندور ريبيكا ريباريتش: "لم يتم الإعلان الرسمي" عن الانتشار، لكن الجيش الأمريكي "يعمل باستمرار لإدارة وضع قواتنا في المنطقة".
  • كانت إدارة ترمب قد أرسلت ألفي جندي إلى المنطقة لردع إيران بصورة خاصة، كما قامت بنشر طائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ أرض/ جو .
  • تهدف عملية إرسال القوات الإضافية إلى مراقبة الأنشطة الإيرانية وحماية القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.
  • يفكر البنتاغون في الفترة المقبلة في إرسال نحو ستة آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.
خلفيات
  • تصاعدت التوترات في منطقة الخليج عقب انسحاب ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، وفرضت واشنطن بعدها عقوبات اقتصادية على طهران.
  • تفاقمت الأمور مع إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة فوق مياه الخليج، الأمر الذي كاد أن يشعل فتيل الحرب بالمنطقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك تايمز
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