منظمة التحرير ترفض كافة محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين

رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبوهولي محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على رفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.

طالب أبوهولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، لبنان بتطبيق القوانين اللبنانية بطريقة تراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني.

جاءت أقوال أبوهولي في ختام مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

أبرز تصريحات أبو هولي

قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.

رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948.

ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

أبرز توصيات المؤتمر