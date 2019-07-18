مدمرة أمريكية تسقط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز الخميس بعد أن اقتربت منها بما شكل تهديدا للسفينة.
التفاصيل
- الرئيس الأمريكي قال إن الطائرة الإيرانية المسيّرة اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" بأقل من 1000 متر، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".
- ترمب أكد على أنّ الطائرة الإيرانية "عرّضت سلامة السفينة وطاقمها للخطر".
- الرئيس الأمريكي قال إن "هذه أحدث حلقة من مسلسل طويل من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن العاملة في المياه الدولية".
- ترمب أشار إلى أن "الولايات المتحدة تحتفظ بالحقّ في الدفاع عن منشآت موظفينا ومصالحنا، وتدعو كل الدول إلى إدانة محاولة إيران عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية".
- الرئيس ترمب دعا "بقية الدول إلى حماية سفنها أثناء مرورها عبر المضيق والعمل معنا في المستقبل".
- وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) قالت إنه تم "اتخاذ إجراء دفاعي ضد طائرة إيرانية مسيرة بعدما اقتربت بشكل خطير من السفينة الحربية بوكسر".
- يأتي إسقاط هذه الطائرة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وبين إيران منذ أعادت إدارة ترمب فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
- إيران أسقطت طائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدها إنه ألغى ضربة ضد إيران ردا على إسقاطها الطائرة.
- وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين تقديرهم بأن إيران تسير حاليا طائرتين مسيرتين أو ثلاث فوق مياه الخليج يوميا.
- الولايات المتحدة اتهمت إيران بتنفيذ هجمات على ست ناقلات نفط قرب المضيق في الشهرين الماضيين، وتنفي طهران ذلك.