مدمرة أمريكية تسقط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز الخميس بعد أن اقتربت منها بما شكل تهديدا للسفينة.

التفاصيل