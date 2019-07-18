لسن أمريكيات.. ترمب مهاجما أربع نائبات بالكونغرس مجددا

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعيه للحط من قدر أربع نائبات ديمقراطيات قائلا إنهن لسن أمريكيات خلال تجمع صاخب، ما يؤكد أن الهجمات تشكل استراتيجية له.

وأضاف ترمب في تجمع انتخابي بغرينفيل في كارولاينا الشمالية قائلا: "أولئك النائبات، تصريحاتهن تساعد في ظهور يسار متطرف متشدد خطير"، ما أثار صيحات الجماهير.

أبرز تصريحات ترمب

إن بوسعهن مغادرة البلاد إذا كانت سياساته بشأن قضايا مثل الهجرة والدفاع عن إسرائيل لا تعجبهن.

لدي اقتراح الليلة للمتطرفات اللائي تملؤهن الكراهية وتحاولن باستمرار تمزيق بلدنا.. إذا لم يكن الأمر يعجبهن، فدعوهن يغادرن، دعوهن يغادرن.

الديمقراطيون الآن حزب الضرائب المرتفعة ومعدلات الجريمة العالية والحدود المفتوحة والإجهاض المتأخر والتعصب والانقسام، الحزب الجمهوري هو حزب كل الأمريكيين وقيم الأمريكيين.

من اليمين لليسار: أيانا بريسلي- ألكسندريا أوكاسيو- إلهان عمر ورشيدة طليب

إدانة ترمب

صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون (الثلاثاء) لصالح إدانة تصريحات ترمب رسميا واعتبار أنها تتسم بالتمييز العنصري.

تكرار مهاجمة ترمب للنائبات تشير إلى أن هذه التصريحات ستشكل جزءا هاما من استراتيجيته لإعادة انتخابه في 2020.

ترمب قال في تغريدات إن على النائبات وهن إلهان عمر من مينيسوتا وألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك ورشيدة طليب من ميشيغان وأيانا بريسلي من ماساتشوستش، "العودة" من حيث أتين.

النائبات الأربع ولدت ثلاث منهن في الولايات المتحدة.

أنصار ترمب يتجاوبون "بحماس" مع تصريحاته خلال حملته الانتخابية

ترمب يحفز قاعدته الانتخابية بعد رفض مذكرة لعزله: