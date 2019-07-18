البث الحي
سياسة

لسن أمريكيات.. ترمب مهاجما أربع نائبات بالكونغرس مجددا

ترمب يواصل هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بالكونغرس
ترمب يواصل هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بالكونغرس
18/7/2019

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعيه للحط من قدر أربع نائبات ديمقراطيات قائلا إنهن لسن أمريكيات خلال تجمع صاخب، ما يؤكد أن الهجمات تشكل استراتيجية له.

وأضاف ترمب في تجمع انتخابي بغرينفيل في كارولاينا الشمالية قائلا: "أولئك النائبات، تصريحاتهن تساعد في ظهور يسار متطرف متشدد خطير"، ما أثار صيحات الجماهير. 

أبرز تصريحات ترمب
  •  إن بوسعهن مغادرة البلاد إذا كانت سياساته بشأن قضايا مثل الهجرة والدفاع عن إسرائيل لا تعجبهن.
  • لدي اقتراح الليلة للمتطرفات اللائي تملؤهن الكراهية وتحاولن باستمرار تمزيق بلدنا.. إذا لم يكن الأمر يعجبهن، فدعوهن يغادرن، دعوهن يغادرن.
  • الديمقراطيون الآن حزب الضرائب المرتفعة ومعدلات الجريمة العالية والحدود المفتوحة والإجهاض المتأخر والتعصب والانقسام، الحزب الجمهوري هو حزب كل الأمريكيين وقيم الأمريكيين.
من اليمين لليسار: أيانا بريسلي- ألكسندريا أوكاسيو- إلهان عمر ورشيدة طليب
 إدانة ترمب
  • صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون (الثلاثاء) لصالح إدانة تصريحات ترمب رسميا واعتبار أنها تتسم بالتمييز العنصري.
  • تكرار مهاجمة ترمب للنائبات تشير إلى أن هذه التصريحات ستشكل جزءا هاما من استراتيجيته لإعادة انتخابه في 2020.
  • ترمب قال في تغريدات إن على النائبات وهن إلهان عمر من مينيسوتا وألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك ورشيدة طليب من ميشيغان وأيانا بريسلي من ماساتشوستش، "العودة" من حيث أتين.
  • النائبات الأربع ولدت ثلاث منهن في الولايات المتحدة.
أنصار ترمب يتجاوبون &quot;بحماس&quot; مع تصريحاته خلال حملته الانتخابية
   ترمب يحفز قاعدته الانتخابية بعد رفض مذكرة لعزله:
  • ترمب وهو يثير حماسة قاعدته الانتخابية، يجازف بتأجيج التوترات العرقية والايديولوجية من خلال تشجيع الانقسامات في البلاد.
  • ترمب (73 عاما) الذي سيترشح في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لولاية ثانية من أربع سنوات.
  • ترمب أعرب عن ارتياحه لفشل الكونغرس في تمرير مذكرة دعت إلى إطلاق إجراءات لإقالته.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)

"حجج بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".. هزيمة قضائية جديدة لترمب

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب- البيت الأبيض 20 نوفمبر (رويترز)

تويتر يسلم الحساب الرسمي للرئيس إلى بايدن يوم تنصيبه

صورة لحساب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على موقع تويتر(غيتي)

ترمب: الإعلام والانتخابات فاسدان

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)