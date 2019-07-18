حماس ترد على اتهامات جعجع: باطلة وتنافي الحقيقة

قالت حركة "حماس" إن اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الحركة، بتسييس التحركات الرافضة لقرار وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين، اتهام "باطل ينافي الحقيقة".

بيان الحركة

حركة حماس ومنذ اللحظة الأولى للإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد اللاجئين الفلسطينيين، أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، وأوضحت الأسباب القانونية والاجتماعية لهذا الرفض، وطالبت الوزير بالتراجع الفوري، نظراً لخطورة الإجراءات وتداعياتها السلبية.

حركة حماس تقف إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدافع عنهم بشرف، وتتبنى مصالحهم، وترفض المس بوضعهم القانوني والسياسي، وكل ما يلحق الضرر بهم.

اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية حركة حماس بــ"تسييس" التحركات، وتوظيفها في استقطاب الشارع مع حلفائها ومنهم حزب الله ضد السلطة الفلسطينية، هو اتهام باطل وينافي الحقيقة، وهو محاولة من جعجع لتشويه صورة الحراك الشعبي الفلسطيني الذي اتصف بالحكمة والعقلانية، وكان يعبر عن الرفض الفلسطيني الشامل للإجراءات التعسفية التي اتخذها وزير العمل.

ندعو جعجع وحزبه ووزير العمل إلى إلغاء الإجراءات فوراً، وإلى البقاء ضمن مربع التفاهم الوطني اللبناني، الذي برز اليوم من خلال النقاش الحكيم والمسؤول الذي جرى داخل المجلس النيابي، والذي يؤكد استثناء اللاجئين الفلسطينيين من المعاملة كالعامل الأجنبي.

تؤكد حركة حماس عمق العلاقة اللبنانية الفلسطينية، وحرصنا على الحوار الشامل لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

ملاحقة العمال