الليرة التركية ترتفع عقب تصريحات ترمب بشأن العقوبات

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترمب أن بلاده لا تفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400".

وانعكست تلك التصريحات على أداء الليرة التركية التي شهدت ارتفاعا.

ترمب: لا عقوبات الآن

في ردّه على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، فيما إذا كانت تدرس واشنطن فرض عقوبات على أنقرة، قال ترمب، "لا، لا، إننا لا نفكر في ذلك الآن".

جاءت تصريحات ترمب بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة "إف-35" مستحيلا.

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400".

الإدارة الأمريكية كانت هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف-35″، إذا حصلت على منظومة "إس 400" من روسيا.

في 12 من يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس 400".

تعد "إس-400″، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

الليرة التركية.. ترتفع

ارتفعت الليرة التركية بعد ظهر الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا.

استقرت الليرة في وقت سابق اليوم متجاهلة قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة "إف-35" بعد أن بدأت بتسلم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 الأسبوع الماضي.

صعدت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.6140 مقابل الدولار عقب تعليقات ترمب قبل أن تتراجع إلى 5.6350 في أواخر جلسة التداول، لكنها تبقى مرتفعة 0.85 في المئة عن مستوى الإغلاق، أمس الأربعاء،البالغ 5.6840.

تضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشنطن بأنها ستفرض عقوبات على شريكتها في حلف شمال الأطلسي إذا مضت قدما في شراء منظومة الصواريخ الروسية.

يركز المستثمرون في تركيا الآن على تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، محافظ البنك المركزي قائلا إنه فشل في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة.

انزعاج تركي