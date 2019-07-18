البث الحي
سياسة

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
18/7/2019

أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترمب.

التفاصيل
  • من المرجح أن يستخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد القرار.
  • أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس.
  • سبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم إرسالها في خطوة لاحقة إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يواجهها ترمب بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.
  • مع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترمب.
  • إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة أن تتخذ موقفا.    
  • إنغل: تهديدات الحوثيين حقيقية لكن هذا لا يعني أنه يجب أن ننظر إلى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين.

من جهته انتقد النائب الجمهوري مايكل ماكول في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قرارات المجلس ووصفها بأنها "خطيرة" في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.   

أبرز تصريحات ماكول:
  • إيران تمدد أذرع "الإرهاب" في الشرق الأوسط.
  • إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر "الإرهاب" ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد.
خلفيات
  • يسعى ترمب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
  • يعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية حربا مدعومة من الولايات المتحدة على المتمردين الحوثيين.

  • يشعر مشرعون أمريكيون بالغضب تجاه السعودية بسبب دورها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)

"حجج بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".. هزيمة قضائية جديدة لترمب

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب- البيت الأبيض 20 نوفمبر (رويترز)

تويتر يسلم الحساب الرسمي للرئيس إلى بايدن يوم تنصيبه

صورة لحساب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على موقع تويتر(غيتي)

ترمب: الإعلام والانتخابات فاسدان

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)