الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترمب.

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من المرجح أن يستخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد القرار.

أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس.

سبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم إرسالها في خطوة لاحقة إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يواجهها ترمب بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

مع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترمب.

إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة أن تتخذ موقفا.

إنغل: تهديدات الحوثيين حقيقية لكن هذا لا يعني أنه يجب أن ننظر إلى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين.

من جهته انتقد النائب الجمهوري مايكل ماكول في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قرارات المجلس ووصفها بأنها "خطيرة" في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.

أبرز تصريحات ماكول:

إيران تمدد أذرع "الإرهاب" في الشرق الأوسط.

إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر "الإرهاب" ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد.

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