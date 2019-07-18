السجن لأمريكي هدد بتفجير حفل لطلاب سود بجامعة هارفارد

حكم على أمريكي من سكان ولاية أريزونا بالسجن 15 شهرا بعد اعترافه بتوجيه تهديدات عبر الإنترنت بتفجير جامعة هارفارد وقتل طلاب خلال أول حفل تخرج بالجامعة لطلاب سود.

كما خرج مئات إلى شوارع نيويورك للاحتجاج على قرار لوزارة العدل الأمريكية بعدم توجيه اتهامات إلى شرطي بالمدينة في واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل أسود أعزل عام 2014.

التفاصيل:

اعترف نيكولاس زوكرمان (25 عاما) بتوجيه تهديدات بتفجير الجامعة والقتل خلال أول حفل تخرج بالجامعة لطلاب سود.

بكى زوكرمان لدى اعتذاره لقاض اتحادي في بوسطن أمس الأربعاء عن التهديدات "البغيضة" التي نشرها على موقع إنستغرام في مايو/أيار 2017.

قال ممثلو الادعاء إنه نشر التهديدات ردا على تقارير إخبارية أفادت بأن الجامعة التي مقرها كمبردج بولاية ماساتشوستس ستقيم حفلا خاصا في 23 يوليو/ تموز 2017 للاحتفال بتخرج طلاب سود.

زوكرمان كتب على إنستغرام قبل عشرة أيام من الحفل "إذا أقيم حفل للسود فقط فإنني أشجع على العنف والموت فيه".

أقيم الحفل كما كان مقررا وسط حضور مشدد لسلطات إنفاذ القانون، ثم تعقب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) زوكرمان في أريزونا واعترف أثناء استجوابه بتوجيه التهديدات.

قالت محاميته كارا مكنامارا أمام المحكمة إن له تاريخا من المرض العقلي.

زوكرمان قال أمام المحكمة "لا أكن كراهية في قلبي… أنا آسف حقا. أود أن أخرج وأنعم بالاستقرار وأصبح عضوا صالحا في المجتمع".

ألقي القبض على زوكرمان في يونيو/حزيران 2018 واعترف في فبراير/ شباط بنشر تهديدات بإلحاق الأذى بآخرين.

احتجاجات في نيويورك