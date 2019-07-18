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سياسة|إيران

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط وطاقمها في مضيق هرمز

قوات من الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
قوات من الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
18/7/2019

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله، الخميس، إنه احتجز ناقلة أجنبية تهرب الوقود في منطقة الخليج، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.

التفاصيل:
  • ذكر التلفزيون "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج" وعلى متنها طاقم من 12 شخصًا، مضيفا أن السفينة احتجزت يوم الأحد.
  • وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن الناقلة "قادرة على نقل مليوني برميل نفط وتحمل 12 من أفراد الطاقم أبحرت لتسليم نفط مهرب حمل من سفن إيرانية عندما اعترضتها القوة البحرية للحرس الثوري".
  • يأتي الإعلان بعد أسبوعين من حجز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا من قبل الشرطة والجمارك في هذه المنطقة البريطانية بدعم من البحرية الملكية البريطانية
  • كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية قدمت المساعدة لـ"ناقلة نفط أجنبية واجهت مشكلة تقنية" في الخليج.
  • في اليوم نفسه أشارت منظمة "تانكر تراكرز" المتخصصة في متابعة عمليات تحميل النفط إلى أن ناقلة النفط "رياه" التي ترفع علم بنما وتتولى عمليات تزويد السفن الأخرى بالوقود في مضيق هرمز، دخلت في 14 يوليو/تموز المياه الإقليمية الإيرانية.
بريطانيا تعلق
  • قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة.
  • الحكومة البريطانية: "نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".
النفط يصعد
  • ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الخميس بعد أن قالت إيران إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج.
  • بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 64.24 دولار للبرميل. كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تراجعت واحدا بالمئة أمس الأربعاء وثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء.
  • صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا إلى 57.21 دولار. وتراجع الخام 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة وثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء.
  • انخفض النفط يوم الأربعاء في رد فعل على ارتفاع كبير في مخزونات المنتجات النفطية مثل البنزين في الولايات المتحدة مما يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.
المصدر : وكالات
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