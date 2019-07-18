الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط وطاقمها في مضيق هرمز

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله، الخميس، إنه احتجز ناقلة أجنبية تهرب الوقود في منطقة الخليج، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.

التفاصيل:

ذكر التلفزيون "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج" وعلى متنها طاقم من 12 شخصًا، مضيفا أن السفينة احتجزت يوم الأحد.

وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن الناقلة "قادرة على نقل مليوني برميل نفط وتحمل 12 من أفراد الطاقم أبحرت لتسليم نفط مهرب حمل من سفن إيرانية عندما اعترضتها القوة البحرية للحرس الثوري".

يأتي الإعلان بعد أسبوعين من حجز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا من قبل الشرطة والجمارك في هذه المنطقة البريطانية بدعم من البحرية الملكية البريطانية

كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية قدمت المساعدة لـ"ناقلة نفط أجنبية واجهت مشكلة تقنية" في الخليج.

في اليوم نفسه أشارت منظمة "تانكر تراكرز" المتخصصة في متابعة عمليات تحميل النفط إلى أن ناقلة النفط "رياه" التي ترفع علم بنما وتتولى عمليات تزويد السفن الأخرى بالوقود في مضيق هرمز، دخلت في 14 يوليو/تموز المياه الإقليمية الإيرانية.

بريطانيا تعلق

قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة.

الحكومة البريطانية: "نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

النفط يصعد