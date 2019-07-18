الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية وتأمر بتجميد أصوله

أمرت السلطات في الأرجنتين بوضع جماعة حزب الله اللبنانية على قائمتها للمنظمات الإرهابية، كما أمرت بتجميد أصولها في البلاد.
التفاصيل
- إدارة المعلومات المالية التابعة للحكومة في الأرجنتين أصدرت أمرا بتجميد أصول حزب الله وأعضائه بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة بالأفراد والكيانات المرتبطين بالإرهاب.
- بيان الإدارة قال "في الوقت الحالي ما زالت جماعة حزب الله تشكل تهديدا للأمن ولسلامة النظام الاقتصادي والمالي لجمهورية الأرجنتين".
- وكالة رويترز نقلت عن مصدر حكومي مطلع قوله إن أمر تجميد الأصول أدرج جماعة حزب الله تلقائيا في سجل الأرجنتين للمنظمات الإرهابية.
- هذا هو أول تصنيف من نوعه لحزب الله في إحدى دول أمريكا اللاتينية.
- وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس سارع إلى الإشادة بخطوة الأرجنتين، وكتب على تويتر إن بلاده ترحب "بالقرار المهم" الذي أصدره الرئيس ماوريسيو ماكري بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.
- قال كاتس "ينبغي على العالم بأسره أن يتحد في مكافحة الأنشطة الإرهابية لإيران ووكلائها".
- الإعلان تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للأرجنتين ومع إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.
- تلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.
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قبل أسبوع، فرضت واشنطن عقوبات ضد ثلاثة من مسؤولي الجماعة وبينهم عضوان بمجلس النواب اللبناني هما أمين شري ومحمد حسن رعد، كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.
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العقوبات تأتي في إطار حملة أمريكية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصا وكيانا على صلة بحزب الله منذ عام 2017.
- تحمل الأرجنتين حزب الله مسؤولية هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس أيرس في عام 1992 أسفر عن مقتل 29 شخصا.
- لم يسفر التحقيق الذي أجرته الأرجنتين في تفجير شاحنة ملغومة في مقر الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة والذي وقع عام 1994 عن شيء. ولم يمثل أي شخص للمحاكمة بشأن ذلك الهجوم ولا في تفجير السفارة الإسرائيلية.
- العام الماضي جمدت الأرجنتين أصول 14 فردا من عشيرة بركات وهي عائلة كبيرة يقول مسؤولون إن لها صلات وثيقة بحزب الله.
- مسؤولون أمريكيون وأرجنتينيون قالوا إن جماعة حزب الله تنشط في منطقة الحدود بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي حيث تقوم بصفقات غير مشروعة لتمويل عملياتها في مناطق أخرى.
- قام حلفاء آخرون للولايات المتحدة بتصنيف حزب الله أو جناحه العسكري منظمة إرهابية من بينهم كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوربي.