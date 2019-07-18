الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية وتأمر بتجميد أصوله

قبل أسبوع، فرضت واشنطن عقوبات ضد ثلاثة من مسؤولي الجماعة وبينهم عضوان بمجلس النواب اللبناني هما أمين شري ومحمد حسن رعد، كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.