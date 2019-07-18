"إف35".. تركيا تنتقد أمريكا والناتو يؤكد على عمق العلاقة مع أنقرة

قالت وزارة الخارجية التركية تعليقا على قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" إن "هذه الخطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع"

أبرز ما جاء في بيان الخارجية التركية

ندعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ الذي سيلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين.

استبعاد تركيا من برنامج "إف 35″، وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه، أمر غير عادل.

الزعم بأن منظومة "إس-400" ستلحق الضعف بطائرات "إف 35" لا أساس له من الصحة.

عدم الرد على مقترحنا الخاص بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر يشارك فيها حلف شمال الأطلسي(ناتو)، هو أبرز مؤشر على تحامل الولايات المتحدة، وعدم رغبتها في حل هذه المسألة بنوايا حسنة.

يتعين على الولايات المتحدة إظهار الأهمية التي توليها لصداقة تركيا بالأفعال وليس بالأقوال فقط.

من المهم الالتزام بحالة التفاهم التي شهدها اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

مقاتلة إف 35 الأمريكية

الناتو يعلق

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ قال إن تركيا جزء من نظام الدفاع الجوي المتكامل للناتو، وستبقى كذلك.

أبرز تصريحات ستولتنبرغ

تعاون الحلف مع تركيا أعمق وأشمل من مسألة مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

تابعنا عن كثب عملية شراء تركيا للمنظومة الروسية "إس-400″، وتناولنا هذا الأمر مع الوحدات المعنية داخل الحلف.

أي دولة لها القرار الخاص بها في مسألة شراء الأنظمة الدفاعية التي تريدها، لكن المهم بالنسبة للحلف هو ما إذا كانت هذه الأنظمة تتوافق وظيفيًا مع نظيرتها بالناتو أم لا.

أنظمة "إس-400" التي اشترتها تركيا لن تندمج مع الأنظمة الدفاعية للناتو، وبالتالي لا يمكن لتلك الأنظمة أن تعمل معًا، كما أن تركيا لم تطلب أمرًا كهذا.

تركيا حليف مهم للغاية في الحرب ضد تنظيم الدولة، كما أنها تساهم في عدد من العمليات التي ينفذها الحلف في كل من البلقان، وكوسوفو، وأفغانستان.

أشعر بقلق حيال النقطة التي وصلنا إليها، إذ إن تركيا لن تكون جزءًا من برنامج "إف35".

أنقرة تواصل مباحثاتها من أجل شراء أنظمة "باتريوت" من الولايات المتحدة أو أنظمة صاروخية من مجموعة "يوروسام" الإيطالية الفرنسية.

تركيا حليف مهم في الناتو، ولم يتم عرض إخراج تركيا من الحلف لأننا جميعًا مرتبطون ببعضنا البعض.

في حالة عدم التوصل لحل الخلاف الناتج عن "إس-400" فإن الأتراك سيسعون لتقليل أثار ذلك على الحلف بأقصى درجة.

تركيا بدأت بالفعل في تسلم منظومة صواريخ "إس-400" الروسية

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