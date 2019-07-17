وزير الخارجية الإيراني: قيود واشنطن على حركة دبلوماسيينا غير إنسانية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك "غير إنسانية بالأساس".

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