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سياسة

وثيقة على الإنترنت تكشف "سهوا" أسلحة نووية أمريكية في أوربا

17/7/2019

تسبب نشر وثيقة على شبكة الإنترنت في لفت الانتباه بدون قصد إلى وجود أسلحة نووية أمريكية مخزنة في بلدان أوربية وتركيا، وأثارت حالة من الجدل، خاصة في بلجيكا.

التفاصيل
  • كشفت مسودة تقرير للجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي(ناتو) تفاصيل حول ست قواعد جوية في أوربا وتركيا تخزن الولايات المتحدة فيها 150 سلاحا نوويا، وخاصة قنابل الجاذبية من طراز بي-61.
  • تأتي هذه الأنباء وسط مخاوف من سباق تسلح نووي جديد في أوربا، بعد أن أصبحت معاهدة تاريخية بين موسكو وواشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية تعود لحقبة الحرب الباردة على حافة الانهيار.
  • يشير جزء من مسودة التقرير الذي وضعه السيناتور الكندي جوزيف داي إلى ما مجموعه "نحو 150 سلاحا نوويا" في قواعد كلاين-بروغل في بلجيكا وبوتشيل في ألمانيا وأفيانو وغيدي-توري في إيطاليا وفولكل في هولندا وإنجرليك في تركيا.    
  • يحمل التقرير الذي كُتب في أبريل/نيسان عنوان "عصر جديد للردع النووي؟ التحديث ومراقبة الأسلحة والقوات النووية المتحالفة"، وتم تعديله الأسبوع الماضي لإزالة الإشارات التفصيلية إلى القواعد الجوية.
  • المعلومات الواردة في التقرير اقتبست من ورقة سنوية عن القوات النووية الأمريكية تُنشر في "نشرة علماء الذرة" التي تقدم تفاصيل عن المواقع المعلن عنها لجميع الرؤوس النووية الأمريكية.
  • التقرير: قنابل بي-61 يمكن أن تحملها "طائرات الولايات المتحدة والحلفاء ذات القدرة المزدوجة"، لكن لا يمكن استخدامها إلا بأمر من الرئيس الأمريكي.
  • نأى الحلف بنفسه عن التقرير وشدد أحد مسؤوليه أنه "ليس وثيقة رسمية للحلف".
  • مسؤول بالحلف: الناتو لن يعلق على المسائل النووية.
  • المسؤول: الوثيقة المقتبس عنها هي مسودة تقرير لبرلمانيّ دول حلف شمال الأطلسي الذين يجتمعون في إطار الجمعية البرلمانية للحلف.
جدل في بلجيكا
  • النائب عن حزب الخضر في بلجيكا صامويل كوغولاتي: التقرير أكد "السر الشائع" بوجود أسلحة نووية أمريكية في قاعدة كلاين-بروغل الجوية في شمال بلجيكا.    
  • كوغلاتي: نطالب بنقاش شفاف تماما، يجب أن نوقف هذا الكذب ونضع حدا لهذا النفاق.
  • متحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي ديدييه ريندرز رفض التعليق.
  • كان وزير بلجيكي أقر في أواخر الثمانينيات بوجود أسلحة نووية أمريكية في كلاين-بروغل، التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال غرب بروكسل، بالقرب من الحدود الهولندية.
  • لكن لم يتم تقديم تفاصيل في السابق عن عدد الرؤوس الحربية أو كيفية استخدامها.
خلفيات
  • الولايات المتحدة هي واحدة من ثلاث قوى ذرية في حلف شمال الأطلسي إلى جانب بريطانيا وفرنسا.
  • على الرغم من أن التهديد النووي يمثل جزءا أساسيا من استراتيجية الردع، إلا أن الحلف يرفض مناقشته بالتفصيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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