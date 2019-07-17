مقتل 3 بينهم نائب القنصل التركي في أربيل.. وأنقرة تتوعد

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم دبلوماسي تركي في إطلاق نار، الأربعاء، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

مقتل نائب القنصل التركي في هجوم بأربيل

ذكر مسؤولان أمنيان في إقليم كردستان العراق لـ "رويترز" أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان دبلوماسيون أتراك يأكلون فيه، وذلك في هجوم نادر نسبيا في عاصمة الإقليم الذي يحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي.

ذكر شاهد أن مهاجما دخل المطعم وبدأ في إطلاق النار قبل أن يفر في سيارة كانت تنتظره في الخارج.

من جانبها، أعلنت مديرية أمن أربيل أن القتلى منهم دبلوماسي تركي من القنصلية التركية بالمدينة، ومواطن عراقي.

مصدر في الشرطة العراقية قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي قتلوا في إطلاق نار على مطعم في اربيل.

أفاد بيان صادر عن مديرية الأمن أن السلطات ستوفر الحماية للدبلوماسيين الأتراك الموجدين في الإقليم الكردي بشمال العراق، وأنها لن تسمح بزعزعة الاستقرار في الإقليم.

نقلت وسائل إعلام محلية عن صاحب المطعم قوله إن المهاجم كان يرتدي زيا مدنيا، ويحمل سلاحين، أطلق النار بشكل مباشر على موظفي القنصلية التركية.

أشارت وسائل الإعلام إلى أن سيارات الإسعاف نقلت جثمان الدبلوماسي التركي إلى المستشفى.

ذكرت الوسائل أن القوات الأمنية أغلقت كافة مخارج مدينة أربيل للقبض على المهاجم أو المهاجمين.

أردوغان يدين الهجوم

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في موقع تويتر.

قال أردوغان في تغريدته "أدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل، وأترحم على الشهيد الذي فقد حياته في الهجوم. اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل".

أنقرة تتوعد