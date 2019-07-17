لندن تقرر إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عزمها على إرسال سفينة حربية ثالثة إلى مياه الخليج، لكنها اعتبرت هذه الخطوة "روتينية" ولا علاقة لها بالتوتر الحالي في المنطقة.

إرسال سفينة حربية ثالثة إلى مياه الخليج

أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن مدمرة سترسل إلى المنطقة ابتداء من منتصف سبتمبر/ أيلول/الأمر الذي لم تؤكده وزارة الدفاع.

حاليا توجد في مياه الخليج الفرقاطة البريطانية "اتش ام اس مونتروز" على أن تنضم اليها في وقت لاحق المدمرة "اتش ام اس دنكان" لضمان "حرية الإبحار" في هذه المنطقة، حسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.

مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، قال إن فترة بقاء القطعتين في مياه المنطقة لم تحدد.

لم تكشف وزارة الدفاع البريطانية ما إذا كانت القطع الثلاث ستوجد في الوقت نفسه في مياه الخليج، وقال مصدر في الوزارة "يمكن أن توجد القطع الثلاث في المنطقة معا من غير أن تكون الثلاث بالضرورة عملانية في الوقت نفسه".

وزارة الدفاع، قالت في بيان "إن المملكة المتحدة تعيد النظر بشكل دوري بعدد قطعها البحرية في المنطقة ومن الممكن أحيانا أن توجد هذه السفن معا في الوقت نفسه.

الوزارة وأضحت " أن هذه التحركات المقررة منذ زمن بعيد لا تعكس تصعيدا في المنطقة وتأتي في إطار انتشار روتيني".

كانت لندن أعلنت الاسبوع الماضي أن البحرية الحربية الإيرانية حاولت "منع مرور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، ما دفع الفرقاطة "اتش أم أس مونروز" إلى توجيه "إنذارات شفهية" إلى الزوارق الإيرانية أجبرتها على التراجع.

الحرس الثوري الإيراني نفى حصول أي "مواجهة" مع سفن أجنبية.

النفط يهبط

من ناحية أخرى انخفضت أسعار النفط الثلاثاء، لتهبط أكثر من 3% بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تم إحراز تقدم مع إيران، مما يشير إلى أن التوترات قد تنحسر في الشرق الأوسط.

انخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.13 دولار أو 3.2% ليبلغ عند التسوية 64.35 دولار للبرميل، وكان الخام قد بلغ أعلى مستوياته في الجلسة عند 67.09 دولار في وقت سابق الثلاثاء.

نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.96 دولار أو 3.3% ليبلغ عند التسوية 57.62 دولار للبرميل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الثلاثاء إن تقدما كبيرا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

ما ضغط على أسعار النفط أيضا الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات الإثنين أن النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، وهي أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاما.

شرعت شركات النفط الأمريكية في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك بسبب الإعصار باري والذي شمل نحو 74 % من حجم الإنتاج.

باستئناف شركات النفط الأمريكية، يعود العاملون إلى أكثر من 280 منصة إنتاج جرى إخلاؤها، لكن قد يستغرق الأمر عدة أيام لاستئناف الإنتاج بالكامل.

صعود تصحيحي