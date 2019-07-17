قلق فرنسي من منشآت صينية قرب مراكز اتصالات للبحرية

قال قائد القوة الاستراتيجية التابعة لفريق الردع النووي الفرنسي إن البحرية الفرنسية تلحظ "حضوراً أجنبياً متزايداً" قرب مراكز الاتصالات الخاصة بالتواصل مع الغواصات.

قلق فرنسي من منشآت صينية: