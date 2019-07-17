عقوبات أمريكية على قادة جيش ميانمار بسبب الروهينغيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة عسكريين في ميانمار بسبب التطهير العرقي بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، التي تعاني من قمع وتهجير قسري في البلاد.

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في بيان: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة مسؤولين عسكريين بورميين لدورهم في "التطهير العرقي" بحق أقلية الروهينغيا.

البيان: قائد الجيش "مين أونغ هلاينغ" ونائبه "سو وين" والجنرالان "ثان أو" و"أونغ أونغ" ممنوعون وعائلاتهم من الدخول إلى الولايات المتحدة.

بومبيو: الإدارة الأمريكية هي أول من تحرك علنا تجاه أعلى مسؤولين في الجيش البورمي.

بومبيو: استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة فيما يخص تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

بومبيو أعرب عن قلقه إزاء واقع أن حكومة ميانمار "لم تحمل منفذي التطهير العرقي مسؤولية" أعمال العنف التي دفعت في أواخر أغسطس/آب 2017 حوالي 740 ألف مسلم من الروهينغيا إلى الفرار من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

ندد بومبيو في بيانه بالإفراج " في مايو/أيار الماضي عن جنود مسؤولين عن ارتكاب مذابح بحق مسلمي الروهينغيا "بعد بضعة أشهر فقط في السجن".

قارن وزير الخارجية الأمريكي طريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن مجزرة بحق الروهينغيا المسلمين، والتعامل مع صحفيين اثنين يعملان في وكالة "رويترز" سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه المجزرة.

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