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ترمب: لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
17/7/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية.

ماذا قال؟ 
  • نحن لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران، لا نسعى إلى ذلك على الإطلاق.
  • لكن لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي. 
​​​​​قيود على الدبلوماسيين الإيرانيين
  • الولايات المتحدة فرضت قيودا صارمة على حركة أكثر من عشرة من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم الذين يعيشون في نيويورك.
  • الإدارة الأمريكية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى البعثة الإيرانية للأمم المتحدة.
  • الدبلوماسيون سيخضعون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل يوم الأحد وسط توترات متزايدة بين البلدين.
  • الدبلوماسيون سيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كنيدي.
  • المذكرة الدبلوماسية حملت تاريخ 12 يوليو/تموز.
  • المذكرة: قواعد التنقل، المفتوحة المدة، تسري على "جميع أعضاء البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين وممثلي الحكومة الإيرانية لدى الأمم المتحدة".
  • المذكرة: السفر لأي جهة أخرى سيستلزم الحصول على إعفاء من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية.
  • المذكرة: طلبات الإعفاء ينبغي أن تقدم قبلها بخمسة أيام على الأقل.
  • المذكرة: يتعين على البعثة الإيرانية للأمم المتحدة تقديم لائحة بأماكن السكن والإقامة للموافقة عليها.
  • متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الإثنين قال إن عمل ظريف في نيويورك لم يتأثر.
  • الأمم المتحدة قالت إنها عبرت للولايات المتحدة عن قلقها من القيود الجديدة.
  • مسؤول في الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تصرفت "بطريقة تتسق تماما" مع التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1947 مع الأمم المتحدة.
خلفيات
  • العام الماضي انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي.
  • فرضت واشنطن على طهران مجموعة من العقوبات القاسية.      
  • إيران قالت في وقت سابق إنها تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم الذي حدده الاتفاق المبرم في 2015 بنسبة 3.67%، كما تجاوزت سقف مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والمحددة بـ 300 كيلوغرام.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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